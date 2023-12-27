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直播主「楠哥哥」認捐年菜100萬 彰化家扶：9年來最大筆善款
彰化家扶中心正為明年年菜募款，讓受助家庭可以在除夕夜裡與家人享用年夜飯，彰化伸港高人氣網紅直播主呂紹楠「楠哥哥」今天認捐幸福年菜100萬元，彰化家扶中心說，這是主辦幸福年菜9年來最大一筆善款，幫助相當大。
公關專員林滿麗表示，「楠哥哥」熱心公益，前年暑假得知彰化家扶籌募獎助學金因受到疫情影響捐款大量減少，慷慨捐了100萬元，他的好友桔英公司董事長呂冠樺去年看見也跟著捐款100萬元，今天又收到「楠哥哥」親自到家扶捐助的幸福年菜善款100萬元，讓同仁募集信心大增。
呂紹楠說自己來自鄉下，無論是颳風或下雨，現在都想盡一份心力，為彰化家扶兒撐一把雨傘，替弱勢孩子們擋風又遮雨，這是企業該盡的責任。
彰化家扶今天伸港鄉、彰化市、和美鎮5名學齡前的家扶兒，代表著3000名家扶兒向「楠哥哥」表達感謝，伸港鄉受助家長郭爸爸說，現在物價跟菜價都上揚，要購買簡單的食材就要2到3千元，尤其人口數多的受助家庭，實在是一大負擔，感謝各界的愛心，今年過年團圓夜不用再煩惱籌措費用購買年菜。
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