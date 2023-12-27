快訊

亞馬遜百年大旱：極端氣候加劇 水上居民孤立無援

不只割喉！身亡國三生被刺10刀 幾乎刀刀致命

快拿出身分證！有「1、6、8」 享和牛、三點蟹、烏魚子吃到飽

聽新聞
test
0:00 / 0:00

直播主「楠哥哥」認捐年菜100萬 彰化家扶：9年來最大筆善款

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化伸港高人氣網紅直播主呂紹楠「楠哥哥」今天認捐彰化家扶中心幸福年菜100萬元。圖／彰化家扶中心提供
彰化伸港高人氣網紅直播主呂紹楠「楠哥哥」今天認捐彰化家扶中心幸福年菜100萬元。圖／彰化家扶中心提供

彰化家扶中心正為明年年菜募款，讓受助家庭可以在除夕夜裡與家人享用年夜飯，彰化伸港高人氣網紅直播主呂紹楠「楠哥哥」今天認捐幸福年菜100萬元，彰化家扶中心說，這是主辦幸福年菜9年來最大一筆善款，幫助相當大。

公關專員林滿麗表示，「楠哥哥」熱心公益，前年暑假得知彰化家扶籌募獎助學金因受到疫情影響捐款大量減少，慷慨捐了100萬元，他的好友桔英公司董事長呂冠樺去年看見也跟著捐款100萬元，今天又收到「楠哥哥」親自到家扶捐助的幸福年菜善款100萬元，讓同仁募集信心大增。

呂紹楠說自己來自鄉下，無論是颳風或下雨，現在都想盡一份心力，為彰化家扶兒撐一把雨傘，替弱勢孩子們擋風又遮雨，這是企業該盡的責任。

彰化家扶今天伸港鄉、彰化市、和美鎮5名學齡前的家扶兒，代表著3000名家扶兒向「楠哥哥」表達感謝，伸港鄉受助家長郭爸爸說，現在物價跟菜價都上揚，要購買簡單的食材就要2到3千元，尤其人口數多的受助家庭，實在是一大負擔，感謝各界的愛心，今年過年團圓夜不用再煩惱籌措費用購買年菜。

彰化伸港高人氣網紅直播主呂紹楠「楠哥哥」今天認捐彰化家扶中心幸福年菜100萬元。圖／彰化家扶中心提供
彰化伸港高人氣網紅直播主呂紹楠「楠哥哥」今天認捐彰化家扶中心幸福年菜100萬元。圖／彰化家扶中心提供

彰化 年菜 捐款 家扶中心 直播主 愛心

延伸閱讀

彰化超商、工業區將垃圾隨袋徵收...費率每公升1.2元 比雙北高

歲末送暖過好年 汐止區長送年菜關懷獨居長者

棒球／頂新和德推動彰化社區棒球 全總、劉總領軍對決

彰化鹿港電桿遭撞393戶停電 預計晚間7點前搶修完成

相關新聞

違停罰單開不停！綠咬中市府「吸血」藍批民怨起源在中央

騎樓停車能否以勸導代替舉發？民進黨台中市黨部今抨擊盧市府，指交通部已函文「因地制宜」，但市府至今無作為，照樣狠開罰單。綠...

彰化超商、工業區將垃圾隨袋徵收...費率每公升1.2元 比雙北高

彰化縣府明年3月將針對縣內超商以及5個小規模工業區試辦實施垃圾費隨袋徵收，業者須購買專用垃圾袋蒐集垃圾，在地清潔隊才會幫...

中市元旦升旗 藝術家洪易「圓龍紀念杯墊」上午6點半限量發送

台中市政府明年1月1日上午8點將在台灣大道市政大樓府前廣場舉行元旦升旗典禮，延續向城市英雄致敬主題，將邀請清潔隊員領唱國...

直播主「楠哥哥」認捐年菜100萬 彰化家扶：9年來最大筆善款

彰化家扶中心正為明年年菜募款，讓受助家庭可以在除夕夜裡與家人享用年夜飯，彰化伸港高人氣網紅直播主呂紹楠「楠哥哥」今天認捐...

不敵疫情...茶農用茶抵稅 彰化分署1月2日將拍買台灣芯茶

彰化曾姓茶農經營事業一波三折，雖研製出紫地瓜葉茶，其取名為台灣芯茶有口碑，但前幾年因新冠肺炎疫情影響收入，陸續欠稅款90...

滑行遊具超吸睛！台中中央公園「飛行美樂地」明年登場

中市府推動「美樂地計畫」，打造不同特色公園、優化遊具，建設局更規畫於中央公園設「飛行美樂地」特色遊戲場，以飛行體驗主題設...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。