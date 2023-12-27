滑行遊具超吸睛！台中中央公園「飛行美樂地」明年登場

中市府推動「美樂地計畫」，打造不同特色公園、優化遊具，建設局更規畫於中央公園設「飛行美樂地」特色遊戲場，以飛行體驗主題設計遊具，也呼應水湳園區機場歷史，斥資逾3千萬打造，預計明年3月施工，年底完工。

建設局長陳大田說，「飛行美樂地」特色遊戲場結合水湳機場歷史，以「飛行體驗」為主題，規畫有未來飛行器特色滑梯組、雙軌滑索設施、30米滑圓形滑軌設施、多人360度離心盪鞦韆、輪椅盪鞦韆、輪椅旋轉盤等空間，可讓民眾體驗滑行與離心力的速度感。

陳大田說，建設局也聽取地方意見，盼增設遊具周邊設施，包含無障礙公廁、照顧床、飲水機、指標引導、身障溝通板等，照顧更多族群；此外，多道管狀滑梯於符合法規條件下，採部分透明或半開放式，也將研議納入局部調整。

建設局表示，「飛行美樂地」設計期間民間團體、民代及民眾參與，共辦理5次地方說明會、1次工作坊與多次設計審查會議，工程預算約3千3佰萬，預計於明年3月施工，年底完工。