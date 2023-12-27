彰化超商、工業區將垃圾隨袋徵收...費率每公升1.2元 比雙北高

彰化縣府明年3月將針對縣內超商以及5個小規模工業區試辦實施垃圾費隨袋徵收，業者須購買專用垃圾袋蒐集垃圾，在地清潔隊才會幫收；環保局專用垃圾袋費率近日出爐，每公升約1.2元，是目前其他推動專用垃圾袋縣市費率的3倍，盼有效垃圾減量。

彰化環保局近年規劃實施垃圾費隨袋徵收，針對全縣457家超商，以及埤頭、社頭、福興、芳苑與田中等小規模工業區試辦，近日完成說明會，並公布專用垃圾袋樣式和費率，分為33公升垃圾袋每個40元、75公升垃圾袋90元、120公升垃圾袋145元。

台北與新北市專用垃圾袋費率目前都是每公升0.36元，主要是針對一般市民的生活垃圾；環保局長江培根指出，現在不論是垃圾隨水費或隨袋徵收，都未合理反映垃圾清除處理成本，目前事業廢棄物進到彰化溪州焚化爐處理費每公噸3200元，彰化專用垃圾袋費率是依照這樣的標準換算出來，希望透過經濟誘因促使業者分類，達到垃圾減量。

福興清潔隊指出，未來每周兩天會進到工業區專車幫收生活垃圾，因範圍不大，耗費的人力和時間並沒增加太多；超商垃圾過去分類時常不夠確實，往後若使用專用垃圾袋，外觀便於清潔隊員辨識，有助檢查。

謝姓超商店長說，估算每月將增加4、5千元成本買專用垃圾袋，實在不少，但法令規定超商一定要設置垃圾桶，會更落實勸導顧客確實分類，不要將外面垃圾拿到超商丟。

環保局說，彰化因部分清潔隊沒有幫工業區廠家收員工的生活垃圾，增加業者垃圾處理負擔，彰化試辦專用垃圾袋雖須額外買專用垃圾袋，但和事業廢棄物處理費相比較為便宜，業者大都能接受。