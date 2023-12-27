違停罰單開不停！綠咬中市府「吸血」藍批民怨起源在中央

騎樓停車能否以勸導代替舉發？民進黨台中市黨部今抨擊盧市府，指交通部已函文「因地制宜」，但市府至今無作為，照樣狠開罰單。綠營議員批台中近5年罰款收入屢創新高，痛罵「吸血市府」要求市警局、交通局「微調」，不要有人檢舉就趕去開罰。

國民黨議員說，今天會有這麼多民怨，源頭就是交通部新修正的道路交通管理處罰條例不妥。民進黨籍議員如果認為民怨高，應反映給他們黨中央，讓交通部儘速修法。

市長盧秀燕答詢時曾提解方，行政院或警政署要給全國警察豁免條款，否則有違規但不開罰，公務員在法律上仍是違法。市府表示，會再研議。

民進黨市黨部指出，交通部函文要求地方政府放寬違反道路交通事件取締標準，針對「未嚴重危害交通安全、秩序，且情節輕微，可予以勸導不舉發」。但市府行政效率有夠差，市長盧秀燕至今沒有提出具體執行方案，基層員警收到檢舉只能依規開單告發，引發民怨，主委李天生說「市長還在睡覺嗎？」

李天生表示，交通部12月5日再度發文指如未嚴重危害交通安全、秩序，且情節輕微，可勸導不舉發，列舉16項可勸導免舉發的認定原則，由內政部警政署函送各警察機關作為執法依據。但市府遲遲未針對違停熱區或人口密集的住宅區，研擬訂定專區及實施辦法。

議員何文海指出，中市罰款收入，年年創新高，今年約30億，比歲入預算超出7億元。議員主張，罰款不應併人市庫，應訂定自治條例，專款用來興建停車空間。

議員曾朝榮說，交通部建議地方政府開罰單應合乎放寬規定，例如有兩以上照片、確實嚴重妨礙交通再開罰，微罪不舉，但盧市府苛政猛於虎，果然引發民怨。

陳雅惠與張家銨說，停車場少、沒停車位，讓民眾下班最怕回家還要找車位，下一條捷運都蓋不出來，如何減少自用車輛，民眾停車何去何從？批為了罰款可增加收入，根本是「吸血政府」。

國民黨議員李中表示，不管並排停車或騎樓停車開罰記點，警察只是依法行政；今天會有這麼多民怨，源頭就是交通部新修正的道路交通管理處罰條例不妥。

李中指出，中央執政黨是民進黨，民進黨籍議員如認為民怨高，應反映給他們黨中央，讓交通部儘速修法，現在民進黨立委占多數，立刻召開臨時會就能通過修法，民進黨議員卻捨近求遠在台中開記者會。