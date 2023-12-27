台中跨年、五月天演唱會衝擊 交通局「不塞車」攻略看這裡

台中市跨年演唱會、五月天演唱會，全台矚目。市府交通局提醒，連假車潮湧現，國1豐原至大雅路段易塞車，建議元旦出遊改走台74線銜接國道4號，避開易壅塞路段。

交通局長葉昭甫說，高速公路局將彈性增加開放國1南向（大雅至台中路段）路肩行駛時段，交通局與高速公路局會視國道主線與地方道路車流狀況，適時調整號誌時制；呼籲民眾多搭大眾運輸工具。

「2024幸福龍來-台中跨年夜」將在水湳中央公園舉辦，樂團「五月天」也在元旦前後來台中一連6場跨年演唱會，已有很多「五迷」揪團來台中，交通局提供出門不塞車的交通攻略。

交通局長葉昭甫指出，交通部公路局為鼓勵民眾連假期間搭乘公共運輸，自12月29日0時至2024年1月1日24時止，提供多項公共運輸優惠措施。除88條國道客運路線享平日優惠或原票價85折外，民眾搭乘國道客運、台鐵及高鐵於10小時內轉乘台中市市區公車，可享基本里程免費的優惠。詳細優惠及路線資訊請上公路總局網站查詢https://www.thb.gov.tw/。

交通局提醒，國道中部路段詳細疏運資訊及台鐵、高鐵等公共運輸元旦連假加開班次資訊，民眾可上交通部高速公路局、台鐵及高鐵網頁查詢，也可善用「台中交通網」APP（下載連結：https://pse.is/3v7tsv）提供的台中市公車即時動態資訊、熱門商圈景點周邊停車場資訊等查詢服務。