快訊

國三生遭割頸不治 同學哭了...避免觸景傷情 30名學生集體換教室

藍綠白為分票、搶票、擠票猛攻爭議 關鍵蔣經國牌怎麼打

「台台併」後台灣之星用戶申請1功能又被拒！台灣大店員曝「要換約」惹眾怒

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中跨年、五月天演唱會衝擊 交通局「不塞車」攻略看這裡

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中跨年、五月天演唱會即將登場，交通局提不塞車攻略。圖／台中市政府提供
台中跨年、五月天演唱會即將登場，交通局提不塞車攻略。圖／台中市政府提供

台中市跨年演唱會、五月天演唱會，全台矚目。市府交通局提醒，連假車潮湧現，國1豐原至大雅路段易塞車，建議元旦出遊改走台74線銜接國道4號，避開易壅塞路段。

交通局長葉昭甫說，高速公路局將彈性增加開放國1南向（大雅至台中路段）路肩行駛時段，交通局與高速公路局會視國道主線與地方道路車流狀況，適時調整號誌時制；呼籲民眾多搭大眾運輸工具。

「2024幸福龍來-台中跨年夜」將在水湳中央公園舉辦，樂團「五月天」也在元旦前後來台中一連6場跨年演唱會，已有很多「五迷」揪團來台中，交通局提供出門不塞車的交通攻略。

交通局長葉昭甫指出，交通部公路局為鼓勵民眾連假期間搭乘公共運輸，自12月29日0時至2024年1月1日24時止，提供多項公共運輸優惠措施。除88條國道客運路線享平日優惠或原票價85折外，民眾搭乘國道客運、台鐵及高鐵於10小時內轉乘台中市市區公車，可享基本里程免費的優惠。詳細優惠及路線資訊請上公路總局網站查詢https://www.thb.gov.tw/。

交通局提醒，國道中部路段詳細疏運資訊及台鐵、高鐵等公共運輸元旦連假加開班次資訊，民眾可上交通部高速公路局、台鐵及高鐵網頁查詢，也可善用「台中交通網」APP（下載連結：https://pse.is/3v7tsv）提供的台中市公車即時動態資訊、熱門商圈景點周邊停車場資訊等查詢服務。

國道客運 元旦連假 高速公路 跨年晚會 演唱會

延伸閱讀

台中17家客運評鑑出爐 這2家被評丙等影響補貼款

台中水湳轉運中心追加10.5億元預算 遭藍綠議員質疑

台中國光路沿途無左轉標示！駕駛來不及切換車道吞罰單 議員籲改善

台中公車駕駛好「薪」情！9家業者再宣布駕駛員加薪4千

相關新聞

違停罰單開不停！綠咬中市府「吸血」藍批民怨起源在中央

騎樓停車能否以勸導代替舉發？民進黨台中市黨部今抨擊盧市府，指交通部已函文「因地制宜」，但市府至今無作為，照樣狠開罰單。綠...

台中跨年、五月天演唱會衝擊 交通局「不塞車」攻略看這裡

台中市跨年演唱會、五月天演唱會，全台矚目。市府交通局提醒，連假車潮湧現，國1豐原至大雅路段易塞車，建議元旦出遊改走台74...

影／夜間停車放寬 盧秀燕喊話中央：召集22縣市統一步伐

交通部日前公告現行交通違規裁罰細則規定修正，深夜時段凌晨0至6點，可勸導免舉發，地方政府可另行公告所轄騎樓停車深夜免舉發...

麗寶跨年夜 大甲警方提供進散場替代路線避塞車

「2024台中麗寶跨年演唱會」將在12月31日晚上8點到隔天凌晨0點30分止舉辦，活動採自由方式免費入場，參加民眾可自行...

南投草屯麥當勞30日試營運 地方：總算進入得來速時代

南投草屯中正路麥當勞今年5月底熄燈，預計在中興路上重新展店，但等了大半年不見施工，民眾關注何時開幕。近期預定地加緊趕工，...

南投紫南宮龍年錢母公布了！元旦上午9點起發放

紫南宮信眾期盼已久的龍（甲辰）年祥瑞錢母，廟方上午正式公布，明年以「龍轉好運現祥瑞」為主題，讓信眾在傳統過年習俗中祈福用...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。