台中大甲高中體育館老舊 亟待改建

台中市大甲高中是培育運動選手重點學校，包括手球、自行車、田徑都是國內知名。但校內體育館設施老舊、安全堪虞。台中市議員李文傑建議改建，給學生更好的訓練空間。教育局長蔣偉民說，初估改建經費約1.4億元，將爭取中央補助。

大甲高中體育館1972年起分批興建，屋齡老舊。議員說，近年來頂層結構牆柱混凝土中性化嚴重，天溝排水功能不佳，遇下雨就大量滲水，經多次修繕但效果不好，導致牆面油漆剝落、發霉嚴重。

另外，大甲體育館內部辦公室空間狹小，通往2樓的階梯欄杆搖晃，有些甚至已整個掉落，除影響辦公使用，安全性也堪慮。

李文傑指出，雖然大甲高中也有活動中心，但空間不足，連籃球場都塞不進去，他在議會提案，希望市府協助重建大甲高中體育館；大甲高中是培育優秀運動選手的重點學校，在多項重要賽事成績優異，帶動地方的運動風氣，但體育館卻這麼老舊，甚至影響學生運動及訓練，說不過去。

議員陳政顯說，大甲高中原本是國立高中，後來改隸為市立高中，當初改隸時，中央說要支持地方建設，現在更不能撒手不管，呼籲該全力支持、補助大甲高中體育館改建。

教育局長蔣偉民表示，大甲高中體育館確實很老舊，經評估確實需要改建，估興建經費為1.4億餘元，正積極爭取中央補助。