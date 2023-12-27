彰化縣議會 選前突開臨時會

彰化縣議會今年度第6次臨時會22日才剛閉會，縣議員近日卻收到下周起，將召開為期2周的臨時會，議程排到明年1月12日總統大選前一天。彰化政壇議論紛紛，議員直言，選舉最後關頭，大家都要輔選，選前臨時開議很罕見，不知要審什麼提案。彰化縣議會秘書長林裕修說，議長有重大政務召集開議，開會原因不必臆測太多。

台中市、南投縣議會定期會本月、上月都已結束，南投縣議會加開臨時會，本月也已開完。政壇表示，彰化縣議會在選前開議，而且開到投票前一天，確實相當罕見。

彰化縣府指出，已收到28日召開程序委員會的通知，近日會請各局處統整需要送臨時會審議的提案，包括自治條例修正或墊付案等，配合議會安排提案。

彰化縣議會昨公告，28日召開第20屆第6次程序委員會，審定第7、8次臨時會議事日程草案及審查縣府提案。有縣議員表示，近日收到通知預計1月2日到12日，召開臨時會。

彰化縣議會程序委員會委員、民進黨議員莊陞漢說，通常召開程序會，會提前1周通知，這次26日發通知、28日就要開會相當倉促，目前也沒收到相關資料，前1年度的預算和墊付案都已通過，不清楚為何要在這時間點再召集開會。議員賴清美指出，當了5屆議員沒遇過這種狀況，但議會發開會通知，就會去開會。

國民黨議員劉淑芳指出，明年2月初才農曆過年，議長考量若3月初開會，許多議員難安排假期，所以提早開會。