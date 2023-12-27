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彰化縣議會 選前突開臨時會

聯合報／ 記者林敬家／彰化報導
彰化縣議會今年度第六次臨時會本月22日才閉會，縣議員這幾天卻收到下星期預計為期兩星期開臨時會直到總統大選前一天，部分議員議論這種狀況很罕見。圖／彰化縣議會提供
彰化縣議會今年度第六次臨時會本月22日才閉會，縣議員這幾天卻收到下星期預計為期兩星期開臨時會直到總統大選前一天，部分議員議論這種狀況很罕見。圖／彰化縣議會提供

彰化縣議會今年度第6次臨時會22日才剛閉會，縣議員近日卻收到下周起，將召開為期2周的臨時會，議程排到明年1月12日總統大選前一天。彰化政壇議論紛紛，議員直言，選舉最後關頭，大家都要輔選，選前臨時開議很罕見，不知要審什麼提案。彰化縣議會秘書長林裕修說，議長有重大政務召集開議，開會原因不必臆測太多。

台中市、南投縣議會定期會本月、上月都已結束，南投縣議會加開臨時會，本月也已開完。政壇表示，彰化縣議會在選前開議，而且開到投票前一天，確實相當罕見。

彰化縣府指出，已收到28日召開程序委員會的通知，近日會請各局處統整需要送臨時會審議的提案，包括自治條例修正或墊付案等，配合議會安排提案。

彰化縣議會昨公告，28日召開第20屆第6次程序委員會，審定第7、8次臨時會議事日程草案及審查縣府提案。有縣議員表示，近日收到通知預計1月2日到12日，召開臨時會。

彰化縣議會程序委員會委員、民進黨議員莊陞漢說，通常召開程序會，會提前1周通知，這次26日發通知、28日就要開會相當倉促，目前也沒收到相關資料，前1年度的預算和墊付案都已通過，不清楚為何要在這時間點再召集開會。議員賴清美指出，當了5屆議員沒遇過這種狀況，但議會發開會通知，就會去開會。

國民黨議員劉淑芳指出，明年2月初才農曆過年，議長考量若3月初開會，許多議員難安排假期，所以提早開會。

議員 南投

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