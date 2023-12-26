彰化鹿港電桿遭車撞 393戶停電預計晚間7點前搶修完成
彰化縣鹿港鎮一帶今天下午停電，居民納悶今天風不大，怎會突然停電，對此台電彰化區處指出，下午近3點接獲民眾通報電桿遭車輛撞損，因搶修需停電施工，預計晚間7點前可以搶修完成復電；電桿受損部分將配合警方依法向肇事者求償。
台電彰化區處指出，事故地點位於彰化縣鹿港鎮彰鹿路五段153號前，該線路屬上下層線路，停電施工影響戶數共計393戶，停電範圍包括彰鹿路五段、彰鹿路四段、東崎一巷、東崎三巷一帶等。
鹿港警方進一步調查，一輛大貨車下午2點25分沿彰鹿路五段由西往東方向直行，行至五段153號前，大貨車擦撞路旁電桿，造成該電桿斷裂位移，但駕駛事後肇事逃逸，目前警方已掌握身分，將通知肇事駕駛到案說明。
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