彰化鹿港電桿遭車撞 393戶停電預計晚間7點前搶修完成

彰化縣鹿港鎮一帶今天下午停電，居民納悶今天風不大，怎會突然停電，對此台電彰化區處指出，下午近3點接獲民眾通報電桿遭車輛撞損，因搶修需停電施工，預計晚間7點前可以搶修完成復電；電桿受損部分將配合警方依法向肇事者求償。

台電彰化區處指出，事故地點位於彰化縣鹿港鎮彰鹿路五段153號前，該線路屬上下層線路，停電施工影響戶數共計393戶，停電範圍包括彰鹿路五段、彰鹿路四段、東崎一巷、東崎三巷一帶等。