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十方啟能中心設備老舊不敷需求 「順仁兄弟會」伸援手代為更新

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市「順仁兄弟會」集資30萬元替十方啟能中心更心課桌椅一批，和攪拌鍋及工作枱等。圖／順仁兄弟會提供
台中市「順仁兄弟會」集資30萬元替十方啟能中心更心課桌椅一批，和攪拌鍋及工作枱等。圖／順仁兄弟會提供

台中市十方啟能中心的教室設備老舊，且教室空間狹窄，早不敷服務對象需求，以市議員賴順仁為首的「順仁兄弟會」趁該中心今年把教室打通，為此發起「順著愛的方向、仁心無限」活動，集資30萬元替十方更新課桌椅一批，和購買攪拌鍋及工作枱等，上午舉行捐贈儀式。

代表市長盧秀燕出席的台中市政府參事黃傳榜說，十方啟能中心成立35年，市長盧秀燕也是啟能中心終身志工。十方致力於提供身心障礙者完善的照顧服務，協助身心障礙者有多元學習的機會，感謝順仁兄弟會伙伴長期支持社會弱勢團體及助人公益，創造讓身心障礙朋友安心、有愛無礙的幸福城市。

社會局人員也說，順仁兄弟會長期以來對於公益不遺餘力的付出，以行動支持身障福利，發揮愛永不止息的精神，義行值得肯定。

十方啟能中心說，十方目前照顧1百多位身障學員，疫情衝擊下，各界的善款銳減。非常感謝「順仁兄弟會」伸出援手，代為將教室內包括，桌子、椅子及攪拌鍋、不銹鋼工作檯等設備更新，打造適合學員的教學環境。

順仁兄弟會長洪瑞陽說，考量到中心服務對象的肢體較不便，以及部分學員有癲癇，所以購買擁有專利及較穩固的桌椅，減少學員有突發狀況。尤其像是癲癇發作的時候很容易沒有預兆的昏倒，乘坐較穩固的椅子可避免服務對象倒地撞傷，或被桌椅壓到的風險。

另外，桌椅符合人體工學，都是可以依身形做調整的，所以服務對象學員在使用上也會較舒服，起身的時候也比較方便。而且，桌子可以多樣性變化組合，老師可以依照當天的活動以及工作安排，讓學生學員們分組進行。

「順仁兄弟會」由議員賴順仁所發起成立，成員來自各行各業，持續20年來在中部地區做公益、關懷社會及弱勢族群、回饋社會。賴順仁說，透過此次捐贈的教學設備及課桌椅，除助添完善的設施外，也希望藉此拋磚引玉，帶動更多人來關注及支持弱勢團體。

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