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全國科展大甲高中再獲工程學科第一名 獲市長盧秀燕表揚

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
第63屆全國科展大甲高中再次榮獲工程學科(二)第一名，及大會特別獎臺灣康寧創新獎特優獎，台中市長盧秀燕今天表揚。圖／大甲高中提供
第63屆全國科展大甲高中再次榮獲工程學科(二)第一名，及大會特別獎臺灣康寧創新獎特優獎，台中市長盧秀燕今天表揚。圖／大甲高中提供

第63屆全國科展大甲高中再次榮獲工程學科(二)第一名，及大會特別獎台灣康寧創新獎特優獎，台中市長盧秀燕今天在台中市政府表揚，肯定學生表現。

台中市長盧秀燕今天在台中市政府頒獎，這次科展獲獎作品者為學生林永泰、張心瑀，由黃嘉男老師指導；研究動機是學生參訪學校附近廟宇，得知廢棄香灰處理不易，容易對環境造成危害的問題，查詢文獻得知香灰成分含豐富的鹼性物質，其中氧化鈣(CaO)佔廢棄香灰成分中的50%，發想以其化學性質上鹼性的特性，以廢棄香灰製成香灰屋瓦或是香灰地磚，使其與酸雨酸鹼中和，藉此改善酸雨影響土壤酸鹼度的問題，獲得工程學科(二)第一名。

大甲高中校長高榮利表示，大甲高中屬社區型高中，學校發展多元，依據學生的興趣與能力，結合學校及社區資源發展學校特色，為激發學生的想像力與創造力，重視科學教育，科學研究方面有很強的動能，尤其科學研究需要長時間投入，社區高中學生也能在科展比賽展現多元的能力。

酸雨 盧秀燕

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