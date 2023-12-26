運動搖籃大甲高中體育館老舊發霉 教局：爭取補助改建

台中市大甲高中是培育運動選手重點學校，包括手球、自行車、田徑都是國內知名。但校內體育館設施老舊、安全堪虞，台中市議員李文傑建議市政府及中央重視，儘速推動改建大甲高中體育館，讓學生有更好的訓練空間。

教育局長蔣偉民表示，大甲高中體育館確實很老舊，也不符多項運動項目的使用需求與空間規模，教育局認為確實需要改建，教育局粗估體育館興建經費約需1億4000多萬，目前正積極爭取中央補助。

李文傑說，大甲高中體育館1972年起分批興建，屋齡老舊，近年來頂層結構牆柱混凝土中性化嚴重，天溝排水功能不佳，遇下雨就大量滲水，雖經過多次修繕但效果不好，導致牆面油漆剝落、發霉嚴重。另大甲體育館內部辦公室空間狹小，通往二樓的階梯欄杆搖晃，有些甚至已整個掉落，除影響辦公使用，安全也堪慮。

李文傑指出，雖然大甲高中也有活動中心，但空間不足，連一個籃球場都塞不進去。他曾在市議會臨時會中提案，希望市府協助重建大甲高中體育館，

李文傑說，因大甲高中是培育優秀運動選手的重點學校，在多項重要賽事成績優異，也帶動地方的運動風氣，但體育館卻這麼老舊，甚至影響學生運動及訓練，說不過去。