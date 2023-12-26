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謝志忠昨宣傳車衝落邊坡意外 今拜拜後再山城大車掃

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
民進黨台中市第8選區立法委員候選人謝志忠今天率領山城服務處全體同仁拜拜，祈福團隊人車出入平安，並和市議員蔡成圭行山城大車掃。圖／謝志忠競總提供
民進黨台中市第8選區立法委員候選人謝志忠今天率領山城服務處全體同仁拜拜，祈福團隊人車出入平安，並和市議員蔡成圭行山城大車掃。圖／謝志忠競總提供

民進黨台中市第8選區立法委員候選人謝志忠一輛宣傳車昨衝落邊坡意外，駕駛奇蹟輕傷，他今天率領山城服務處全體同仁拜拜，祈福團隊人車出入平安，再和市議員蔡成圭山城大車掃，提振地方士氣，掃除昨天團隊成員交通事故的陰霾。

謝志忠表示，雖然昨天團隊成員在新社發生滑落邊坡的事故，但是奇蹟似的幾乎毫髮無傷，許多鄉親聽聞後直呼「龍大尾！龍大尾！」，地方士氣並沒有受到太大的影響，他今天專程率領團隊成員拜拜祈福，祈求神明保佑團隊成員、車輛出入平安，選舉順利圓滿。

謝志忠指出，今天和蔡成圭議員車隊掃街，很多山城的鄉親都紛紛出來關心問候，給予加油打氣，讓人非常窩心。

有熟識昨天發生事故駕駛的民眾說，這名駕駛一直都是非常熱心的人，相信天公伯都有看在眼裡，所以發生這麼重大的事故人還能毫髮無傷，一定很有福報。

團隊 謝志忠

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