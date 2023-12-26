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中市圓滿戶外劇場半年整修升級 12月30首演開放免費入場

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
舞鈴劇場精湛的扯鈴技巧。圖／台中市文化局提供
舞鈴劇場精湛的扯鈴技巧。圖／台中市文化局提供

台中市圓滿戶外劇場歷經半年閉館整修，從座席、燈光到舞台設備都大幅升級，台中市文化局邀請聲光效果媲美百老匯音樂劇的舞鈴劇場首演，將於12月30日晚上7時30分帶來精采鉅作「島嶼之光」，當天傍晚6點起開放民眾免費入場。

文化局長陳佳君表示，圓滿戶外劇場擁有獨特的圓形環圈式舞台頂蓋，座位席與公園土坡草皮區最多可容納約1.5萬名觀眾，從2006年啟用至今，已成為各種大型表演藝術活動的絕佳露天舞台。

為提供民眾和演出團隊更完備安全的劇場環境，在半年閉館整修期間，全面更換觀眾席座椅、提升戶外照明系統和舞台硬體設施，並選擇環保材料優化能源利用，降低對環境影響，期望讓圓滿戶外劇場成為一個自然友善的藝術舞台。

陳佳君說，為邀請民眾享受圓滿戶外劇場設備升級後的劇場體驗，首場演出特別邀請國際知名導演舞鈴劇場創辦人劉樂群，打造充滿能量與祝福的跨年鉅作「島嶼之光」，除來自舞鈴劇場的國際級藝術家，呈現獨步全球的「舞鈴」演出外，還有宋坤傳藝傳統民俗藝陣的獅陣、神龍和家將，榮獲六屆世界溜冰冠軍的陳毅帆和入圍金曲原住民歌手的舞思愛.羔露也將聯袂登台。

文化局指出，「島嶼之光」以媲美百老匯音樂劇、虛實交錯的舞台製作，融合獨步全球的「舞鈴」、音樂、舞蹈、新馬戲、多媒體、燈光及視覺藝術科技等元素，相信可以帶給觀眾最深刻的情感共鳴。

台中市圓滿戶外劇場歷經半年閉館整修，從座席、燈光到舞台設備都大幅升級，台中市文化局12月30日晚間邀請聲光效果媲美百老匯音樂劇的舞鈴劇場首演。圖／台中市文化局提供
台中市圓滿戶外劇場歷經半年閉館整修，從座席、燈光到舞台設備都大幅升級，台中市文化局12月30日晚間邀請聲光效果媲美百老匯音樂劇的舞鈴劇場首演。圖／台中市文化局提供

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