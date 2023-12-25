巴紐律師罹患直腸癌3期 轉介來台獲彰基治療後獲得重生

今年34歲的巴布亞紐幾內亞(簡稱巴紐）律師班傑明是直腸癌患者，因巴紐是醫療極度貧乏國家，獲轉介前來彰基就醫，經9個多月的治療及二次成功的手術，班傑明終於康復獲得重生，預12月底返回家鄉。彰基總院長陳穆寬表示，提供開發中國家病人優質醫療服務是彰基使命，未來彰基會持續配合醫療外交，拓展海外醫療服務

彰基指出，班傑明在巴國政府部門工作，卻不幸罹患直腸癌第三期，因位於南太平洋的巴紐，醫療資源極度缺乏，病人罹患直腸癌需轉往第三國就醫。他因此透過曾於彰基治療直腸癌的巴紐前外長夫人轉介，向彰基求治。

彰基直腸外科張譽耀醫師表示，今年3月初，彰基醫學中心收到班傑明來信詢問，是否能到彰基接受手術，經過評估後，認為他的腫瘤太大需要先進行化療與放療後，才能再評估是否合適手術，由於所費不貲且在台治療時間需半年以上，由於巴紐沒有直腸癌專科醫師，他仍決定來台就醫。

彰基指出，今年3月中旬抵達彰基治療，歷經為期近一年的放射治療、化療、腫瘤切除、臨時造口以及肛門重建手術等療程，今年11月底順利完成所有療程，身體恢復狀況良好。

班傑明表示，巴紐大部分的癌症病人會選擇轉往新加坡或菲律賓治療，須耗費時間，且費用極高，而台灣的醫療技術是亞洲第一，來台灣治療不但時效快，不須透過仲介，費用也是可以負擔得起。

他說，更重要的是，來彰基的那一刻起，駐巴紐代表處及彰基海外醫療中心團隊就給予全力的協助，包括醫療簽證、接送機、住宿安排、生活照顧及就醫協助等，讓他真正體現到愛的核心價值，都讓他們全家在台灣期間宛如在自己的故鄉。

張譽耀醫師表示，知道班傑明決定到台灣治療後，深覺得有使命要全力治好他，在每次門診過程中，也詳細讓班傑明了解治療進展並回答所有的疑問。醫病的關係與信任，以及病人全力配合，是手術成功的重要關鍵。張譽耀表示，希望班傑明回去巴紐後，能好好照顧身體，定期追蹤，期望未來能在巴紐見面。