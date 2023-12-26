街友占位 台中火車站宛如資源回收場

近日氣溫驟降，台中火車站街友為禦寒，將紙箱、衣物棉被等大量擺放在車站廣場、大廳等處，民眾投訴表示，已影響環境衛生與觀瞻。市府指出，已在7月派駐保全，勸導街友勿滯留，清潔隊每月巡檢4至5次，呼籲民眾勿自行發放物資，可聯繫社會局協助。

台中火車站2016年10月「新舊站交接」，高架車站廣場擴大，平面區域並設置商店街、公車站等，能容納更多遊客出入；但寬敞的空間，也成了不少街友棲身之地，市府、警力多方資源介入，但多年未解。

民眾向本報投訴指出，台中火車站為台中門面，但街友問題多年未改，更曾看過街友隨地便溺，臭味撲鼻而來，影響環境衛生與車站觀瞻。記者實地走訪發現，近日氣溫驟降，多組厚重棉被、紙箱占據廣場各角落，甚至有街友將整理打包後，放在角落「占位」，車站如成大型資源回收場。

民眾投訴提到，台北車站對於街友有管理辦法，且要求不可隨意睡在車站場域，中市府應有作為，予以驅離與安置，不然警方前腳勸導，後腳街友又回到原地，問題始終無法解決。

交通局指出，市府7月1日起，台中車站派駐保全人員，勸導街友勿滯留車站及在公共場域抽菸，且已在台中轉運中心各月台座椅增設扶手，減少街友占用，市府也研議設置街友行李袋處所，維護台中大眾運輸環境。

社會局表示，基於人權，不得強制驅離或安置街友，除加強外展訪視關懷，並規勸作好自主行為及環境維護，也呼籲民眾勿發放餐食或物資，造成街友駐留或聚集，如欲發放可聯繫社會局協助，以利資源有效分配。

環保局說，轄區清潔隊每月配合權管單位辦理街友巡檢4至5次，並協助清理街友的廢棄物；針對火車站周邊地區道路清掃工作，環保局已列為全年無休工區，每天都派員執行道路清掃工作。