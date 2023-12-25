盧秀燕就職台中市長五週年 合照市府團隊「不忘初衷」

台中市長盧秀燕就職滿五週年，她今回到2018年宣誓就職的場地「市政公園」，與市府團隊合照，象徵「不忘初衷、繼續向前」。中市府表示，盧市長展現溫暖女性特質，細心呵護市民，讓台中近期8家機構民調奪冠，包含「全國施政滿意度」、「市民幸福感」、「六都施政百日民調」、「縣市首長信任度」及「22縣市有感施政大調查」等，未來三年將把握機會，開創最幸福台中。

盧秀燕2018年當選台中市長，選擇戶外的市政公園舉行就職典禮，且藉草地野餐形式，邀約市民共同參加，傳達「與市民同在」理念；施政滿五週年的今天，盧邀請各局處首長回到市政公園，身著白襯衫、牛仔褲，展現創新與活力，宣示未來三年繼續向前，感謝市民一路相挺。

中市府表示，台中是個大家庭，市民是家人，市府團隊盡全力守護、建設，已成284萬名市民溫暖的家。這些年，市府攜手市民面對Covid-19疫情、艱困的百年大旱，持續做市民家人最強大的後盾，積極捍衛市民權益。

中市府說，秉持「開不了工的要開工，完不了工的要完工」的精神，繼續推動各項建設，包括台中綠美圖、台中國際會展中心、台中巨蛋等指標性建設，皆積極推動中；《遠見雜誌》2023年〈縣市總體暨永續競爭力調查〉中，台中拿下全國各縣市治安第一名，洗刷「慶記之都」汙名。

中市府提到，積極推動「公幼倍增計畫」，布建長照服務據點，還有六都最優的敬老愛心卡，全方位保障長者權益，減輕年輕人的照養負擔。