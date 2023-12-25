倒數計時！彰化芬園首次開出的1千萬發票獎金仍無人領

財政部今天公布今年7-8月期統一發票領獎期限，明年1月5日截止，卻還有8張千萬元特別獎沒人領取，其中一張就是彰化縣芬園鄉芬草路全聯芬草門市開出，是芬園史上第一遭，令鄉親跟著焦急；據了解，2021年元月，鹿港一名高中女生疑中了特別獎1千萬，卻過了3個月領獎期限，讓福氣擦身而過，令很多人都為她惋惜。

今年7、8月統一發票的特別獎號碼是21981893，可獲1000萬元，據全聯福利中心表示，全聯芬園芬草路門市的幸運得主，是購買養樂多、燕麥飲、綠茶等飲品總計367元，結帳時使用紅利及禮券，現金僅實付60元，就幸運中了1000萬元大獎。

芬園史上第一次開出的統一發票1000萬元特別獎，地方都十分轟動，鄉親都為這名幸運得主高興，卻沒想到快過了領獎期限還沒去領獎，如果錯失了領獎，煮熟的鴨子飛了，就未免太過可惜。芬園鄉長林世明說，希望大家再仔細翻找當時的統一發票，並仔細核對號碼，也許幸運兒就是自己。

無獨有偶，2021年元月25日開出的統一發票特別獎1000萬元，落在彰化縣鹿港鎮中山路、民族路口85度C，據業者表示，幸運兒疑是一名在地高中女生，買了65元一個「金沙松鼠」小蛋糕，就中了統一發票1000萬大獎，當時十分轟動，令人羨慕不已 。