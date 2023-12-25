南投市福崗路西延 縣府、蔡培慧爭取內政部補助

福崗路連接國3、南投市區，為建構完整路網，南投縣府提報計畫，內政部今年核定福崗路西延工程補助；民進黨立委蔡培慧今天也說，積極爭取經費進行福崗路西延，盼改善交通問題。

爭取立委連任的蔡培慧今天下午邀內政部長林右昌了解南投市福崗路（工業路至南崗二路）西延興建工程，及營北國中學區暨營北路通學步道改善，林右昌說，福崗路連接南崗工業區，上下班車流大須儘速改善，未來連接工業路可串聯南投交流道、旺來產業園區等地。

蔡培慧表示，近期爭取福崗路西延工程計畫經費新台幣3億7438萬元改善塞車問題，規劃於民國115年完工通車，及爭取4158萬元改善營北國中通學步道，保障學生步行安全；她說，南投縣交通建設不足，她會一步一步努力爭取到位，持續努力讓南投有更好發展。

蔡培慧表示，爭取4158萬元修繕營北國中學區暨營北路通學步道，她長期關心學校教育設備，除協助學校翻新操場跑道、老舊廁所、增加體育設備，也針對周邊通學環境持續努力，營北國中學生很多，狹窄通學步道無法因應需求，她實際爭取經費提升通學品質。

南投縣政府發布新聞稿表示，福崗路是國道3號南投交流道連接南投市區道路，為建構南投市完整路網，縣府於110年8月4日、今年4月24日向中央提報計畫，內政部今年6月27日核定福崗路西延道路建設補助，總經費4億6000多萬元，縣府隨即辦理後續設計事宜。