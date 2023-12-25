縣長許淑華就職周年 南投電商平台「品味南投」今上線祭開賣優惠

南投縣政府創設「品味南投」標章認證機制，2年來已輔導59家共141件產品取得標章，更選在縣長許淑華就職滿周年的今天啟動「品味南投」電商平台上線開賣，許淑華期許自己要持續提升縣內農特產品的優質形象，並擴大農民收益。

縣府指出，2021年推行「品味南投」標章認證機制，輔導縣內農特產品取得有專屬蝴蝶意象的標章，分為「品味農產品」、「品味加工好物」、「品味生活好物」、「品味文創工藝」、「品味農遊」5大類，至今已有59家、141件產品獲得認證。

縣府今年7月更成立「品味南投」專管中心，由各通路領域產官學專家組成委員會，完善認證機制、審查辦法，並建構專屬電商平台。今舉行虛實整合通路上架記者會暨媒合會，由縣長許淑華下第一筆訂單，宣告「品味南投」平台正式上線。

許淑華說，她今天縣長就職滿周年，並於今天啟動「品味南投」電商平台開賣，藉此提醒自己要持續提升縣內農特產品的優質形象，更透過楓康、全家、新東陽等各通路媒合幫忙，將南投農產好物賣出去，創造商機，為農民帶來更大的收益。

農業處則表示，未來將持續輔導農特產品精進品質，取得「品味南投」認證標章，並符合各市場通路要求後，協助媒合上架行銷；民眾可到「品味南投」電商平台（https://tastingnantou.shoplineapp.com/ ）選購，用行動支持南投優良農業產品。