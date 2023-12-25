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彰化員林元旦健走還有摸彩今起報名 二千名額一開放就秒殺

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
員林市公所將舉辦元旦升旗典禮暨健走活動，今天一開放報名就秒殺。圖／員林市公所提供
員林市公所將舉辦元旦升旗典禮暨健走活動，今天一開放報名就秒殺。圖／員林市公所提供

彰化縣員林市公所將舉辦元旦升旗典禮暨健走活動，今天一開放報名就秒殺， 2100個網路報名名額到傍晚僅剩400個，員林市長游振雄表示，元旦當天現場還開放200個名額，參加者當天均送限量國旗紀念披肩圍巾，還可參加抽獎，邀請大家新年第一天一起走出健康、走出好采頭。

員林市公所今天為元旦健走活動宣傳，游振雄表示，元旦健走活動深受歡迎，許多民眾喜歡新年第一天和親友一起健走展現活力新氣象，所以公所也精心安排健走活動，今年參加健走民眾還可抽獎，獎品有iPhone 15、iPad、50吋液晶電視、SWITCH等。

此次元旦升旗典禮邀請到台語歌后董育君為領唱國歌，健走將從員林市公所出發，抵達公19晴雨球場闖關蓋章後折返，共設有三個關卡包含「龍來夾龍珠」、「歡樂套圈圈」、「擲茭好運來」，是一場充滿趣味和挑戰的親子闖關活動，走完全程約3公里即可參與好康抽獎。報名網址https://www.beclass.com/rid=284b42e657a5c415185a，也可上員林市公所官網查詢。

員林市接下來還有1月27日迎新春送春聯以及2月8日至3月3日「2024龍耀員林」員林燈會等系列活動，員林公園的彩虹獨角獸聖誕派對也將一直點亮到明年3月3日，民眾可前往拍照打卡。

員林 健走 元旦升旗

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