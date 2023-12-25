影／中央砸5億！南投福崗路西延 打造3公里通學步道

內政部長林右昌今到南投訪視福崗路西延、營北國中周邊通學步道改善工程，並到武當宮參香。他表示，已分別核定4.62億元及4950萬元，提升當地道路環境，前者須徵收道路用地，預計2026年底前完工，後者則可望在2025年元月完工。

林右昌今由立委蔡培慧、國土署中區分署陪同瞭解福崗路西延、營北國中周邊通學步道改善工程；蔡指出，從國道3號南投交流道下福崗路，要到南崗工業區得繞一大圈，營北國中周邊路況及人行環境欠佳，地方陳情，她向中央爭取改善。

國土署中區分署表示，為串連國3南投交流道與南崗工業區，擬定將福崗路西延由南崗二路往西銜接工業路，全長約1.02公里，並規畫採園道式闢建，布設雙向4車道、中間半山坑排水整治及臨岸人行道，以增進周邊行車效率，降低塞車。

而營北國中學區周邊部分道路、人行道鋪面龜裂嚴重，甚至破損，並有行穿線模糊、電信或電箱占據人行道、行道樹浮根致步道或路面凹凸不平、無自行車道等問題，將優化其學區及營北路周圍改建長達3公里的通學步道，提升人行環境。

林右昌說，內政部核定福崗路西延工程達4.62億元，由中央補助3.74億元，縣府自籌8千多萬元，並委由縣府代辦，目前辦理設計規畫案招標，而道路用地徵收需要時間，預估2025年3月取得用地，同月4月開工，2026年底前完工通車。