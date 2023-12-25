中市北區錦洲里長10月驟逝 兒子接棒服務意志新任里長

台中市北區錦洲里長吳昌隆10月不幸驟逝，中市選委會12月16日舉行補選投票，由吳昌隆之子吳啓彰以597票勝選，當選新任里長。吳啟彰表示，父親離世，卻留下許多寶貴資源、好友與前輩，未來近3年將延續父親未盡的服務，繼續提供更優質周到的服務。

民政局長吳世瑋表示，錦洲里前里長吳昌隆，服務錦洲里逾17年，更曾獲台中市特優里長，深濩里民肯定，10月不幸驟逝，市府也感到萬分不捨與惋惜。

此次吳昌隆之子吳啓彰投入補選，其熟悉錦洲里地方事務，平常不僅熱心公益、深耕地方，同時也是前吳里長的助理、守望相助隊隊長，更是環保志工隊隊員，為地方貢獻心力，期許吳里長延續前里長奠定的良基，積極推展里政、守護里民，提供錦洲里民更優質的服務。

北區區長陳宗祈說明，新任里長吳啓彰平日為前里長助理，十分熟悉里內地方人、事、物，期許未來持續秉持為民服務的精神，完善里內基本安全設施，路燈亮、水溝通、里民反映立即處理，齊心守護里鄰、造福里民，打造幸福宜居城市。

吳啓彰則表示，感謝各位長官及里民的支持，父親不幸離世，但留下許多寶貴的資源、好朋友及前輩，也感謝伯父錦村里長吳榮益的諸多引領，還有母親一路陪伴相挺。

吳啓彰說，未來近3年任期，將延續父親未竟的服務，努力達成各項里民交付的任務，把好的服務延續下去，為錦洲里提供更優質周到的服務。