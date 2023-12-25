顏清標胞弟顏清通農地被法拍？顏清通：作保被牽連會設法保住地

依司法院法拍屋最新公告，台中市沙鹿區中清段743-43地號農地因清償債務，被銀行申請法拍，據了解農地地主是顏清通，他是大甲鎮瀾宮董事長顏清標之弟，顏清通今天接到記者電話詢問時說，他當時當保證人被牽連，會想辦法保住農地。

顏清通今天下午接到記者電話詢問此事，他表示，當年他為人作保，連帶保證，他會再溝通，想辦法保住農地，他說這些農地是合法合夥購買。

據指出，銀行已申請執行法拍，農地面積約3198.58坪，一拍底價4億元，預計明年1月12日執行一拍。

據法拍資訊，農地鄰近鹿寮南溪跟國道3號一帶，現在是空地，據地籍資料，該土地帶有多筆建照、使照的紀錄，全案拍定後不點交。

依地籍資料，農地抵押給顏姓自然人，主因是消費性借貸6千萬元，顏姓自然人登記地址是顏家顏寬恒和顏莉敏在台中市烏日區光日路上的聯合服務處。