快訊

5銀行合作喊卡！明年起限縮超商消費、代收繳費服務

安養院靈貓「精準預知死亡」17年送走上百人 被牠蹭過沒幾小時就過世

男國中生遭持刀猛刺胸頸 當事女學生還原衝突經過：老師已來不及阻止

聽新聞
test
0:00 / 0:00

顏清標胞弟顏清通農地被法拍？顏清通：作保被牽連會設法保住地

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市沙鹿區中清段743-43地號農地因清償債務，被銀行申請法拍（紅色區塊處）。圖／翻攝自地籍圖資網路系統
台中市沙鹿區中清段743-43地號農地因清償債務，被銀行申請法拍（紅色區塊處）。圖／翻攝自地籍圖資網路系統

依司法院法拍屋最新公告，台中市沙鹿區中清段743-43地號農地因清償債務，被銀行申請法拍，據了解農地地主是顏清通，他是大甲鎮瀾宮董事長顏清標之弟，顏清通今天接到記者電話詢問時說，他當時當保證人被牽連，會想辦法保住農地。

顏清通今天下午接到記者電話詢問此事，他表示，當年他為人作保，連帶保證，他會再溝通，想辦法保住農地，他說這些農地是合法合夥購買。

據指出，銀行已申請執行法拍，農地面積約3198.58坪，一拍底價4億元，預計明年1月12日執行一拍。

據法拍資訊，農地鄰近鹿寮南溪跟國道3號一帶，現在是空地，據地籍資料，該土地帶有多筆建照、使照的紀錄，全案拍定後不點交。

依地籍資料，農地抵押給顏姓自然人，主因是消費性借貸6千萬元，顏姓自然人登記地址是顏家顏寬恒和顏莉敏在台中市烏日區光日路上的聯合服務處。

農地 法拍 台中市

延伸閱讀

替顏寬恒站台 盧秀燕批：民進黨這一區派一個「遷戶口」的來

曾格爾家被法拍 名律師開戰：拿宋徽宗瓷器來擋不好嗎？

今年度最後一場的法拍會 五十鈴貨車、ALTIS1元起標

台中大甲媽首度南巡屏東 連3天平安遶境賜福聚千人

相關新聞

顏清標胞弟顏清通農地被法拍？顏清通：作保被牽連會設法保住地

依司法院法拍屋最新公告，台中市沙鹿區中清段743-43地號農地因清償債務，被銀行申請法拍，據了解農地地主是顏清通，他是大...

彰化員林元旦健走還有摸彩今起報名 二千名額一開放就秒殺

彰化縣員林市公所將舉辦元旦升旗典禮暨健走活動，今天一開放報名就秒殺， 2100個網路報名名額到傍晚僅剩400個，員林市長...

后里馬場、花舞館維運差 引進馬匹、翻修馬術場拚活化

台中市議會交通地政委員會今考察后里馬場、花舞館，召集人陳淑華表示，后里馬場、花舞館維運狀況差，觀旅局應多與廠商互動，共同...

影／中央砸5億！南投福崗路西延 打造3公里通學步道

內政部長林右昌今到南投訪視福崗路西延、營北國中周邊通學步道改善工程，並到武當宮參香。他表示，已分別核定4.62億元及49...

縣長許淑華就職周年 南投電商平台「品味南投」今上線祭開賣優惠

南投縣政府創設「品味南投」標章認證機制，2年來已輔導59家共141件產品取得標章，更選在縣長許淑華就職滿周年的今天啟動「...

中市北區錦洲里長10月驟逝 兒子接棒服務意志新任里長

台中市北區錦洲里長吳昌隆10月不幸驟逝，中市選委會12月16日舉行補選投票，由吳昌隆之子吳啓彰以597票勝選，當選新任里...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。