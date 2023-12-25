台中「失敗的神隱少女隧道」開拆 確保通行安全

位於台中市霧峰區1處農路，有座年久失修石板涵洞，被居民稱為「失敗的神隱少女隧道」，在民進黨立委林靜儀等民代爭取下，由中央補助經費今天動工拆除，確保居民通行安全。

民進黨台中市議員張芬郁今天告訴中央社記者，今年3月接獲當地居民反應，位於霧峰區峰谷路208巷往山上的農路，沿途路面破損、擋土牆邊坡不足，且雨天時常雨水橫流，在農路途中還有一座石板涵洞，被居民稱作為「失敗的神隱少女隧道」。

林姓居民表示，30多年前，有民眾跑到山區要建宮廟，在農路旁自行施做土牆，又在上方搭了1座石板橋，要讓信徒從上方通行，下方則形成農路涵洞，但宮廟後來沒蓋成，土地也轉手給合作金庫持有，石板橋反造成安全疑慮，且近年大型農機具及車輛進出，受涵洞影響難以通行，希望協助改善。

經林靜儀今年4月間，安排農業部水保署台中分署多次到場會勘，當地居民除希望補助經費可以到位，但要拆除涵洞也必須取得土地所有人同意，及協調其他居民提供用地改善農路。

最後在林靜儀服務處協調下，土地所有權人合作金庫同意拆除石板涵洞，也取得居民同意提供改善農路用地後，由水保署補助設計及工程經費共新台幣700萬元，確認改善範圍及設施後，將在今天起進行施工。

水保署台中分署指出，改善工程範圍包括路面鋪設及部份危險路段會施作邊坡與擋土牆，沿途必要處也會施作截水溝，避免雨水沖刷，由於上山處有段急轉彎樹根裸露，已取得居民同意進行改善，也會一併拆除涵洞後，再修復兩旁擋土牆，施作的農路長度約350公尺，施工期程約180天。

張芬郁表示，林靜儀擔任立委後，在霧峰區爭取包括萊園里中心瓏道路改善工程、桐林里中坑巷石壁窯農路改善工程，以及今天動工的峰谷路208巷農路改善工程，確保居民可以安全上山工作及回家的路。