就職5週年 盧秀燕與團隊重返首屆就職地點不忘初衷

台中市長盧秀燕今天就任滿5週年，她與市府團隊特別重返首屆當選就職典禮地點市政公園拍照，市府表示，象徵「不忘初衷、繼續向前」，未來3年繼續向前，感謝市民相挺。

今天是耶誕節，也是連任市長的盧秀燕就職滿5週年的日子，盧秀燕沒有舉行就職週年記者會，而是與市府團隊回到2018年宣示就職的場地「市政公園」合體拍照。

市府表示，盧秀燕首任當選台中市長，當時就職典禮就選在台中市政公園，離開室內選擇戶外，藉由草地野餐形式相約市民參加，傳達與市民同在理念。

今年施政滿5年，盧秀燕與各局處首長特別回到市政公園草地，身著白襯衫與牛仔褲，展現十足創新與活力，宣示未來3年繼續向前，也感謝市民一路相挺。

市府指出，市府將市民當作家人、把台中當作1個大家庭，盡全力守護及建設，在市府團隊努力下，台中已成為284萬名市民溫暖的家；這些年，市府攜手市民面對Covid-19（2019冠狀病毒疾病）疫情、艱困百年大旱，持續做市民家人最強大後盾，積極捍衛市民權益。