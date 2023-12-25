快訊

台南以北等13縣市低溫特報！ 一路至明天上午恐探10度以下

男國中生遭割頸命危 台大醫曝先做一件事：否則5分鐘內恐喪命

侯友宜凱道造勢未與韓國瑜握手？ 趙少康：不是3歲小孩「早沒心結」

就職5週年 盧秀燕與團隊重返首屆就職地點不忘初衷

中央社／ 台中25日電

台中市長盧秀燕今天就任滿5週年，她與市府團隊特別重返首屆當選就職典禮地點市政公園拍照，市府表示，象徵「不忘初衷、繼續向前」，未來3年繼續向前，感謝市民相挺。

今天是耶誕節，也是連任市長的盧秀燕就職滿5週年的日子，盧秀燕沒有舉行就職週年記者會，而是與市府團隊回到2018年宣示就職的場地「市政公園」合體拍照。

市府表示，盧秀燕首任當選台中市長，當時就職典禮就選在台中市政公園，離開室內選擇戶外，藉由草地野餐形式相約市民參加，傳達與市民同在理念。

今年施政滿5年，盧秀燕與各局處首長特別回到市政公園草地，身著白襯衫與牛仔褲，展現十足創新與活力，宣示未來3年繼續向前，也感謝市民一路相挺。

市府指出，市府將市民當作家人、把台中當作1個大家庭，盡全力守護及建設，在市府團隊努力下，台中已成為284萬名市民溫暖的家；這些年，市府攜手市民面對Covid-19（2019冠狀病毒疾病）疫情、艱困百年大旱，持續做市民家人最強大後盾，積極捍衛市民權益。

盧秀燕 團隊

延伸閱讀

「媽媽市長」重感冒北上輔選 盧秀燕：為國家、人民心甘情願

中火碳排世界第一環團籲終結燃煤煙囪 盧秀燕轟綠政策：這是國家之恥

總統、政黨票支持國民黨 盧秀燕：集中力量國家才有救

決戰中台灣 盧秀燕喊：扁貪汙腐敗、小英的人貪汙 給民進黨16年夠了

相關新聞

中市南區第二座長春公托今營運 王育敏：最好的耶誕禮物

台中市南區除國光公共托育家園，南區第二座長春公托今日開幕營運，再添一處送托好選擇。台中市副市長王育敏表示，台中市「公托倍...

后里馬場、花舞館維運差 引進馬匹、翻修馬術場拚活化

台中市議會交通地政委員會今考察后里馬場、花舞館，召集人陳淑華表示，后里馬場、花舞館維運狀況差，觀旅局應多與廠商互動，共同...

顏清標胞弟顏清通農地被法拍？顏清通：作保被牽連會設法保住地

依司法院法拍屋最新公告，台中市沙鹿區中清段743-43地號農地因清償債務，被銀行申請法拍，據了解農地地主是顏清通，他是大...

彰化田中「火燒市」明年將改建 公所辦跨年晚會來消費抽大獎

彰化縣田中鎮位於市中心的第一零售市場被判定為危樓需重建，鎮長蕭淑芬今天表示，公有零售市場將斥資二億八千萬元重建，做為市場...

台中發表「自願檢視報告2.0」 揭過去2年永續治理成果

台中市響應聯合國永續發展目標理念（SDGs），每2年定期發表自願檢視報告；中市府祕書長黃崇典今發表「2023台中市自願檢...

台中北區1泰式料理餐廳 檢出青辣椒農藥殘留超標60倍

社群媒體、網路逐漸成為民眾獲取美食資訊重要來源，為維護消費者飲食安全，台中市食品藥物安全處執行「媒體網紅推薦熱門餐飲業者...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。