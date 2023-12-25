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有線電視收視戶「剪線潮」擴大 彰化費率明年第10年凍漲

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣府公布明年有線電視收費標準，費率和去年相同，其中新頻道及三大有線電視公司皆為每月540元。記者林敬家／攝影
彰化縣府公布明年有線電視收費標準，費率和去年相同，其中新頻道及三大有線電視公司皆為每月540元。記者林敬家／攝影

彰化縣府公布明年有線電視收費標準，費率和去年相同，其中新頻道及三大有線電視公司皆為每月540元，這已經是從2015年以來第10年未調整，縣府新聞處說，雖然因頻道調整，業者購買頻道的支出減少，但考量物價上漲兩相互抵，以及業者的經營成本和民眾負擔，費率維持不變。

彰化縣有線廣播電視系統費率委員會日前審議縣內3家有線電視業者明年費率，新頻道、三大有線都為540元，新彰數位月繳採分組付費，分為小資組200元、經濟組540元及全餐組560元等3種。

彰化有線電視系統新彰數位日前對內宣布，預定明年6月30日結束營業，影響約2.3萬戶，依規定業者須向NCC提出保障用戶權益等。對此新聞處說，新彰的計畫目前送NCC審議中，因業者目前還在營運，縣府未收到公司解散的書面通知，仍照審明年費率，讓業者有所遵循。

民眾收視習慣改變，有線電視的「剪線潮」持續擴大，彰化縣府統計2020年全縣收視戶仍有20萬2000多戶，到了2022年收視戶減少剩下18萬7000多戶；2022年底止凱擘集團的新頻道有8萬5571戶、獨立系統的三大有線7萬6479戶、新彰數位2萬5067戶。

NCC 有線電視

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