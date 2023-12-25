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青年企業家關懷教育 首站從彰化縣境之南小校出發

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
青年企業聯合送暖活動從溪州鄉潮洋國小出發，陪伴64名小朋友度過快樂耶誕節。圖／潮洋國小提供
青年企業聯合送暖活動從溪州鄉潮洋國小出發，陪伴64名小朋友度過快樂耶誕節。圖／潮洋國小提供

彰化縣田中鎮造型家具品牌總監陳千懿，號召青年企業家回饋鄉里，今天到溪州鄉潮洋國小陪伴64名小朋友玩耶誕英文拼字、律動等遊戲，贈送耶誕襪禮物袋，度過暖心佳節。

陳千懿的家族企業從傳統家具轉型為JODYA JATI品牌家具，設計作品「囍篋春」柚木珠寶盒榮獲香港故宮展示，及2023年全球青商潛力之星的殊榮。她希望回饋在地、關懷偏鄉小學，透過朋友牽線，並找台灣、菲律賓與印尼青商會成員，今天到潮洋國小舉辦「青年企業聯合送暖活動」。

潮洋小朋友先獻唱耶誕歌曲，接著美語外師解說耶誕節習俗和相關單字，師長擔任動靜態活動關主，青年企業家代表擔任英語節日拼字遊戲的關主，小朋友混齡編成9隊闖關，活動在「袋鼠跳」的趣味律動中畫下句點。

顏姓學童表示，今年學校耶誕節有大哥哥、大姊姊陪伴玩關卡遊戲和送禮物，她覺得很快樂。廖姓學童說，今年耶誕節的雙語闖關課程和往年不同，不但有青年企業家參加，還設置滿滿禮物區的關卡，她期待長大後也能像青年企業家回饋社會，幫學校規畫活動造福學弟學妹。

JODYA JATI總監陳千懿說，她特別關注偏鄉小學的教育狀況，這次化關注為行動，號召同樣有心的青年企業家投入，首站從潮洋國小出發，希望以此為起點，透過這分幸運和美善把關懷傳遞到台灣最需要的角落。

「愛的力量無窮大，善的能量再循環。」潮洋國小校長李瑞緻表示，青年企業家的熱情與正能量是偏鄉教育不可缺少的源頭活水，期許學生透過企業聯合送暖的義舉能習得「施比受更有福」的感悟，成為「奉獻一己之力於社會」的有為者。

青年企業家陪伴彰化縣潮洋國小學童玩拼字闖關遊戲。圖／潮洋國小提供
青年企業家陪伴彰化縣潮洋國小學童玩拼字闖關遊戲。圖／潮洋國小提供

青年 偏鄉教育 耶誕節

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