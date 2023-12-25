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彰化縣長王惠美任職五周年 施政成果發布短片動之以情

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣長王惠美施政五周年，縣府今年並未按往例辦理公開縣政發布記者會，而是在臉書發布「彰化前行．感恩有您」影片。圖／彰化縣府提供
彰化縣長王惠美施政五周年，縣府今年並未按往例辦理公開縣政發布記者會，而是在臉書發布「彰化前行．感恩有您」影片。圖／彰化縣府提供

彰化縣長王惠美施政五周年，縣府今年並未按往例辦理公開縣政發布記者會，而是在臉書發布「彰化前行．感恩有您」影片，動之以情記錄鄉親每天守護彰化的日常，王惠美也在片尾感性地說出心內話，感謝每位無名英雄，「彰化有你們，真好」。　　

縣府指出，短片主要訴求是對各行各業從業人員以及志工的感謝，並帶出與彰化日常息息相關的政策成果，從教育、交通、全齡照顧、青年就創業等面向的重要施政成績。

各縣市力推「全齡照顧，全能守護」政策，彰化縣育兒資源過去匱乏，縣府說，縣府近年為家長們營造友善的育兒環境，新增育兒親子館3處，並有12處規劃中，新增公設民營托嬰中心4處，還有24處規劃中；為全方位照顧長輩生活，設立社區關懷據點累計346處，新增長照衛福大樓9處，新增日照中心41處。

針對彰化人口持續流失，縣府則鼓勵青年返鄉，創業補助計畫從2020年開辦至今，已輔導青年返鄉創業共108人，補助2590萬元，五年來輔導4556名青年就業。

縣府也積極招商引資，吸引矽品精密、成運汽車、momo物流、台塑新智能、中友百貨等知名廠商進駐投資，創造超過1兆元投資的佳績，提供更多就業機會，讓縣民能在地工作，不用離鄉背井出外打拚。

縣府在交通建設方面，打造30分鐘快捷生活圈及健全的路網，改善一般道路品質計178公里，維修改善橋梁計106座；建設重大道路工程計25.9公里，縣府指出，東彰道路全線預計2024年10月27日完工、台76線延伸至二林芳苑接台61線全線預計2026年8月9日完工、洋仔厝溪堤岸道路全線預計2026年10月31完工及彰化市大埔截水溝全線預計2028年1月29日完工，讓鄉親南來北往更暢行。

王惠美 彰化

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