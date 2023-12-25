彰化推智慧校園APP 第一線學校認部分功能不便利揭原因

彰化縣推智慧校園，將數位學生證結合電子票證卡片與APP服務，線上系統可記錄學生上下學刷卡、家長推播通知，現在全縣國中小還能用實體數位學生證自助借還書等；不過去年2月開始推動APP功能，有學校指出，避免增加老師負擔，僅使用推播通知，其餘功能較少用到。

彰化縣府教育處長蔡金田說，去年2月開始針對國中小推出「彰化校園e指通APP」，系統整合教育服務資訊，服務家長、老師與縣府，APP註冊率達8成以上，去年開始試辦數位學生證的擴充功能，到目前為止全縣已發放9萬張數位學生證。

蔡金田表示，現在升級的實體數位學生證增加APP功能包括加入幸福餐券、儲值加值服務可租借共享車、搭交通工具等，還可用實體數位學生證借還書，在校借閱書籍不用再透過人工掃描。

彰化推動一年多的「校園e指通心師生平台APP」功能豐富，包括教育放送台、學雜費繳費通知、數位點名、成績查詢、健康照護、電子聯絡簿等；葉姓家長指出，因孩子在學校參加球隊住校，APP的點名功能和成績查詢最常使用，了解孩子在校的出缺勤狀況，但建議國小升國中的學生正可以延續使用，現況須重新註冊換卡不太方便。

平和國小校長張鴻章說，學校老師習慣用Line向家長通知學校事務，起初推動APP使用不容易，先從縣府、學校活動推播「強制餵食」開始，效果不錯；但像是學生到離校刷卡是部分學生使用，若是家長接送的孩子就不太需要。