中市府查核網紅推薦美食 5件不合格

網紅推薦美食常吸引民眾上門消費，台中市食品藥物安全處今天公布查核網紅推薦美食結果，共有5件不合格，其中1件青辣椒農藥殘留不符規定、4家業者未投保產品責任保險，均已依法處理。

台中市食品藥物安全處執行「媒體網紅推薦熱門餐飲業者」及「特色美食餐廳」稽查專案，查核轄內35家餐飲業者的作業環境衛生、人員衛生、文件紀錄及食品標示等，同時抽驗48件食材產品，其中1件青辣椒農藥殘留不符規定、4家業者未投保產品責任保險。

食安處指出，這次專案針對特色美食料理，如南洋、日式、美式、義式、土耳其等多國特色料理，還有米其林指南、美食節目、必比登及網紅推薦等名單。

查核重點包括食品業者登錄、食品良好衛生規範（GHP）準則、標示、保存來源文件、定型化契約和產品責任保險等。食安處表示，業者常見衛生缺失包含未出示食品從業人員體檢報告、食材或食品未離地置放等項目，經限期改正皆已複查合格。

此外，食安處這次還專案加強抽驗業者供應的即食食品、食用冰塊、調味醬、生鮮蔬果、生鮮畜肉及咖哩粉等，分別檢驗衛生標準、食品添加物、農藥殘留、乙型受體素及環氧乙烷等項目。

食安處指出，其中查出北區有業者青辣椒農藥殘留超標，已立即要求業者停止使用，並移源頭所轄機關處辦；還有4家業者未依規投保產品責任保險，已處新台幣3萬元罰鍰。