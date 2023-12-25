快訊

新北國三生遭不認識同學割喉 校長揭1事成衝突導火線

精英獎／「棋靈王」稱號還不錯 許皓鋐：但我沒看過…

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中市府查核網紅推薦美食 5件不合格

中央社／ 台中25日電
台中市食品藥物安全處執行「媒體網紅推薦熱門餐飲業者」及「特色美食餐廳」稽查專案，25日公布查核結果，共有5件不合格，均已依法處理。（台中市政府提供） 中央社
台中市食品藥物安全處執行「媒體網紅推薦熱門餐飲業者」及「特色美食餐廳」稽查專案，25日公布查核結果，共有5件不合格，均已依法處理。（台中市政府提供） 中央社

網紅推薦美食常吸引民眾上門消費，台中市食品藥物安全處今天公布查核網紅推薦美食結果，共有5件不合格，其中1件青辣椒農藥殘留不符規定、4家業者未投保產品責任保險，均已依法處理。

台中市食品藥物安全處執行「媒體網紅推薦熱門餐飲業者」及「特色美食餐廳」稽查專案，查核轄內35家餐飲業者的作業環境衛生、人員衛生、文件紀錄及食品標示等，同時抽驗48件食材產品，其中1件青辣椒農藥殘留不符規定、4家業者未投保產品責任保險。

食安處指出，這次專案針對特色美食料理，如南洋、日式、美式、義式、土耳其等多國特色料理，還有米其林指南、美食節目、必比登及網紅推薦等名單。

查核重點包括食品業者登錄、食品良好衛生規範（GHP）準則、標示、保存來源文件、定型化契約和產品責任保險等。食安處表示，業者常見衛生缺失包含未出示食品從業人員體檢報告、食材或食品未離地置放等項目，經限期改正皆已複查合格。

此外，食安處這次還專案加強抽驗業者供應的即食食品、食用冰塊、調味醬、生鮮蔬果、生鮮畜肉及咖哩粉等，分別檢驗衛生標準、食品添加物、農藥殘留、乙型受體素及環氧乙烷等項目。

食安處指出，其中查出北區有業者青辣椒農藥殘留超標，已立即要求業者停止使用，並移源頭所轄機關處辦；還有4家業者未依規投保產品責任保險，已處新台幣3萬元罰鍰。

美食 食安 網紅

延伸閱讀

台中大安農會推出春節專案禮盒 有早鳥優惠和滿額折扣

台中國漫館開館試營運 江肇國合體知名網紅「開箱」

網紅爆萬里特勤租用賴清德兄宅 挨酸「賴皮寮一魚幾吃」

百萬網紅Cheap捲帝王條款熱議告網友 今庭後稱「會撤告」

相關新聞

中市南區第二座長春公托今營運 王育敏：最好的耶誕禮物

台中市南區除國光公共托育家園，南區第二座長春公托今日開幕營運，再添一處送托好選擇。台中市副市長王育敏表示，台中市「公托倍...

旅宿9成滿！中市跨年夜4活動超夯 民代憂人潮恐塞爆水湳

跨年夜週日將登場，台中市共有4場跨年活動，包含市府於水湳中央公園舉行跨年晚會，五月天在洲際棒球場熱力開唱，麗寶樂園、谷關...

中市府查核網紅推薦美食 5件不合格

網紅推薦美食常吸引民眾上門消費，台中市食品藥物安全處今天公布查核網紅推薦美食結果，共有5件不合格，其中1件青辣椒農藥殘留...

有線電視收視戶「剪線潮」擴大 彰化費率明年第10年凍漲

彰化縣府公布明年有線電視收費標準，費率和去年相同，其中新頻道及三大有線電視公司皆為每月540元，這已經是從2015年以來...

青年企業家關懷教育 首站從彰化縣境之南小校出發

彰化縣田中鎮造型家具品牌總監陳千懿，號召青年企業家回饋鄉里，今天到溪州鄉潮洋國小陪伴64名小朋友玩耶誕英文拼字、律動等遊...

彰化縣長王惠美任職五周年 施政成果發布短片動之以情

彰化縣長王惠美施政五周年，縣府今年並未按往例辦理公開縣政發布記者會，而是在臉書發布「彰化前行．感恩有您」影片，動之以情記...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。