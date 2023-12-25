解決流浪犬問題 彰化市長林世賢相中這塊土地收容

彰化縣流浪犬安置一直是個燙手山芋，長期以來無法解決，引發民怨。彰化市長林世賢今天舉辦就職五周年記者會，表示市公所已相中縣道139線旁的一筆彰化銀行土地，計畫做為流浪犬收容所，未來還將與中部的大學合作，發展為「中區生命教育永續示範點」。

火葬場興建與流浪犬收容都是彰化縣急需解決的問題，但火葬場與流浪犬收容所則被視為嫌惡設施， 長期遭受設置地點周遭居民反對，至今仍原地踏步，彰化市長林世賢卻勇於承擔，決心解決這兩大問題。

其中，彰化市立殯儀館後方以「彰化藝術生命園區」名義興建火葬場，卻遭周遭居民強烈抗爭，迫使市公所暫緩向市代會提案。林世賢今天在就職五周年中，強調興建火葬場的迫切性，但也表示如果當地民眾反對，也可以另覓其他適當的場址。

至於流浪犬收容所部分，林世賢說，彰化縣目前約有2萬到3萬隻流浪犬，衍生交通安全、環境衛生，甚至遊蕩追人、 咬傷人事件，但彰化縣目前只有一處員林市阿寶坑收容所，容量239隻，顯然遠有不足，有必要再新建流浪犬收容所收容，改善流浪犬問題。

林世賢說，經市公所與彰化縣政府討論研商，已經找到位在縣道139線旁的一處彰化銀行土地，由於遠離市區，附近住戶稀少，適合做為流浪犬收容所，將來還將與中興大學、彰化師大、洲大學、嘉義大學合作，發展為「中區生命教育永續示範點」。

據了解，市公所相中做為流浪犬收容所的地點，為早期的亞馬遜林場，此一場址為彰化銀行土地，面積廣大，目前閒置，市公所計畫價購土地，並辦理都市計畫變更，距離實現興建流浪犬收容所仍有一段時日。

林世賢也細數他上任五年來的政績，包括完整建構彰化鐵道文化觀光廊道、爭得6大全國級的榮譽獎項、推動第一個由市公所執行的BOT案「彰化第一間百貨公司」、開闢彰化市第一條親水生態步道-石牌坑親水步道等。