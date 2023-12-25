弘光與生技公司合作 真菌蛋白3D列印製成全素雞塊、雞米花

弘光科技大學與葡萄王生技公司今天舉辦真菌蛋白產學合作案成果發表會，雞塊、雞米花、豬排等系列用真菌蛋白研發出的美味全素產品，會場展示「真菌蛋白3D列印」，當場印製出小雞腿及季節限定的耶誕雪花。

弘光科技大學校長黃月桂今天在發表會中說，畜牧業是全球溫室氣體的主要排放源之一，減少食用肉類與奶製品，可減少甲烷排放對環境的影響，根據研究真菌蛋白對溫室氣體排放的影響比牛肉低90%，食品科技系教授林麗雲發揮食品研發專業，和葡萄王生技公司產學合作，推廣真菌蛋白使用，已陸續研發出全素冰淇淋、生土司、雞塊、雞米花、豬排、熱狗、鳳梨酥，為促進環境永續盡一份心力。

葡萄王生技公司龍潭分公司總經理陳勁初表示，該公司每年投入研發經費占營收的5到10%，具有強大研發力，從素材端的研發或是調整素材搭配成新產品，一年可研發共計10支新產品；去年借助30年來累積的發酵技術，以Fusarium venenatum菌株生產發酵「真菌未來肉」產品，成立「FungGi meet」品牌，真菌蛋白肉比市面常見植物蛋白製成的植物肉更營養，和弘光科大產學合作研發多元廣泛的用途，盼能打開素食、蔬食市場。

發表會現場展示真菌蛋白3D列印，結合3D列印機的新興技術開發，將調味完成的真菌蛋白泥填充至導管中，以三維列印技術結合電腦輔助設計，依電腦架構好的3D圖形噴印出層層堆疊的真菌蛋白小雞腿，及耶誕節季節限定的耶誕雪花。