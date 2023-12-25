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台中大安農會推出春節專案禮盒 有早鳥優惠和滿額折扣

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市大安區農會今天推出「金龍大安喜迎春」春節專案優惠，今天在飛天豬生活館辦說明會。圖／大安區農會提供
台中市大安區農會今天推出「金龍大安喜迎春」春節專案優惠，今天在飛天豬生活館辦說明會。圖／大安區農會提供

台中市大安區農會春節前推出「金龍大安喜迎春」春節專案優惠，今天在飛天豬生活館辦說明會，即日起至明年1月15日訂購安農香腸系列單品和多種禮盒有早鳥優惠，另有滿額折扣。

大安農會為協助農民推廣農特產品，將大安區在地特色優質農特產品，開發多樣獨特又具高質感禮盒，這次分別與4家農會合作客製化搭配，有「飛天豬喜慶有魚安心萣禮盒組」、「飛天豬彰漁饗宴農為您禮盒組」、「飛天豬酸菜白肉鍋」及「飛天豬杏鮑菇泡菜鍋」等4種選擇，分別與茄萣農會、彰化漁會及官田農會及新社農會等農漁會合作。

另外，春節專案也分類早鳥優惠專區、在地伴手專區、產銷履歷專區、農漁會聯盟專區、單品專區、阿慶師專區、滷珍饌專區及好酒專區等8種不同專區，提供消費者更多選擇。

農會表示，春節專案有優惠，即日起至明年1月15日訂購安農香腸系列單品、經典香腸禮盒、飛天豬腸鮮禮盒、金磚米典藏禮盒、金磚肉鬆禮盒等享有早鳥優惠，另有滿額折扣，滿2萬97折、滿8萬95折、滿15萬92折。

台中市大安區農會今天推出「金龍大安喜迎春」春節專案優惠，今天在飛天豬生活館辦說明會。圖／大安區農會提供
台中市大安區農會今天推出「金龍大安喜迎春」春節專案優惠，今天在飛天豬生活館辦說明會。圖／大安區農會提供

農會 春節

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