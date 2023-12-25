台中大安農會推出春節專案禮盒 有早鳥優惠和滿額折扣
台中市大安區農會春節前推出「金龍大安喜迎春」春節專案優惠，今天在飛天豬生活館辦說明會，即日起至明年1月15日訂購安農香腸系列單品和多種禮盒有早鳥優惠，另有滿額折扣。
大安農會為協助農民推廣農特產品，將大安區在地特色優質農特產品，開發多樣獨特又具高質感禮盒，這次分別與4家農會合作客製化搭配，有「飛天豬喜慶有魚安心萣禮盒組」、「飛天豬彰漁饗宴農為您禮盒組」、「飛天豬酸菜白肉鍋」及「飛天豬杏鮑菇泡菜鍋」等4種選擇，分別與茄萣農會、彰化漁會及官田農會及新社農會等農漁會合作。
另外，春節專案也分類早鳥優惠專區、在地伴手專區、產銷履歷專區、農漁會聯盟專區、單品專區、阿慶師專區、滷珍饌專區及好酒專區等8種不同專區，提供消費者更多選擇。
農會表示，春節專案有優惠，即日起至明年1月15日訂購安農香腸系列單品、經典香腸禮盒、飛天豬腸鮮禮盒、金磚米典藏禮盒、金磚肉鬆禮盒等享有早鳥優惠，另有滿額折扣，滿2萬97折、滿8萬95折、滿15萬92折。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言