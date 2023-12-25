中市南區第二座長春公托今營運 王育敏：最好的耶誕禮物

台中市南區除國光公共托育家園，南區第二座長春公托今日開幕營運，再添一處送托好選擇。台中市副市長王育敏表示，台中市「公托倍倍增」已達7倍增，未來更以10倍增為目標，預計開辦到60處公托，市府會持續邁進，今日是耶誕節，也送給南區最好的耶誕禮物。

王育敏表示，南區長春公托原為舊南區區公所廳舍，中央補助300萬元、市府自籌371萬元，共671萬元辦理耐震補強及修繕工程，1樓開辦公托，2、3樓化身南區城隍里、長春里活動中心，結合公共托育及長青學苑、關懷據點等服務，成功活化這棟建物為跨齡友善的共融空間。

王育敏說，台中市除持續倍增公托，考量家長負擔，公托費用更是全國最便宜，期待能夠建構一個更友善的托育環境，讓市民「願生樂養」。

社會局長廖靜芝說，盧秀燕市長上任以來，公托已由5處增至38處，收托1058位嬰幼兒，公托設置邁向8倍增，另尚有龍井、外埔、西屯、潭子4處公托即將竣工籌備，將持續推動「公托倍倍增」，開辦公托至60處；市府力推平價托育政策，全台首推公托最低月費7000元，扣除補助後家長自負額每月只要1500元，享有1位托育人員照顧4名幼兒的專業優質服務，生育津貼更由1萬元加碼到2萬元，致力減輕育兒家庭負擔。