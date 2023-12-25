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元旦到台中跨年國道客運還有八成票 可利用轉乘優惠
元旦連假將屆，台中地區除了中央公園及麗寶樂園有跨年活動外，另外還有五月天於洲際棒球場的跨年演唱會，預料會有不少人、車潮湧入台中。為避免塞車之苦，台中區監理所上午說，建議民眾多利用大眾運輸工具前往，且截至目前為止，連假期間往、返台中的國道客運路線預售票僅約售出2成左右，仍有很多車票可以訂購，呼籲沒有訂到雙鐵車票的民眾，可以改搭乘國道客運路線。
台中區監理所運輸管理科說，本月29日到明年1月1日的元旦連假期間，搭乘大眾運輸，可享有限定的優惠，除了國道客運票價優惠，以悠遊卡、一卡通和愛晶卡搭乘國道客運、高鐵、台鐵，10小時內再轉乘當地公路客運或市區客運（高鐵快捷公車除外）還可享有一段票或基本里程免費，若是持信用卡搭乘，出關時亦可詢問站務人員，在特定出關通道感應悠遊卡、一卡通和愛晶卡，再轉乘當地10小時內再轉乘當地公路客運或市區客運（高鐵快捷公車除外）一樣可享有優惠。
台中區監理所說，連假期間無論是國光、統聯或和欣客運等長途國道客運業者，皆有備妥加班車視實際人潮加開班次疏運旅客，請民眾多加利用。
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