南投草屯千人焢窯 2米高土窯破紀錄

南投草屯種植水稻上千公頃，居全縣之冠，有「南投米倉」之稱，過去農家在收成後的稻田裡「焢窯」，草屯鎮公所昨舉辦「千人焢窯」，現場300多座窯暖烘烘，甚至出現超過2公尺高的土窯，打破「天下第一大窯」歷年紀錄。

草屯鎮公所指出，「焢窯」是古早農村秋收後傳統活動，農家會在收割後充滿稻香的農田裡堆土窯、焢番薯，但隨著生活型態轉變，過去農村娛樂式微，為重溫兒時記憶，讓孩童傳承文化，26年前開始辦焢窯活動。

陳府將軍廟旁的農田昨天湧進大批民眾，大小通力合作造窯。公所表示，今年與縣府「南投花卉嘉年華」結合舉辦，還有「天下第一大窯」、「造型創意窯」等趣味賽，現場300多座土窯，吸引2千多人參加。

各組參賽民眾分工撿土塊、堆土窯或將番薯、玉米、雞蛋等食材包鋁箔紙，最後丟入高溫土窯，民眾等待食物悶熟後，開窯大啖美食；寒流不敵被柴火烤得炙熱的土窯，全場暖烘烘。

今年「天下第一大窯」由高雄楊小姐團隊連霸，主辦單位說，光窯體就達205公分，打破歷年紀錄。楊小姐說，團隊由多個家庭組成，去年以高180公分的土窯奪冠，今年再挑戰，由他丈夫堆窯，大家合作撿大小適宜的土塊，打團體戰成功堆出破2公尺的大窯。

草屯鎮長簡景賢說，昨天從堆窯、烘窯、悶窯，並透過「天下第一大窯」、「造型創意窯」等趣味賽，吸引大小朋友合力爭霸，期望走出都市叢林、遠離3C產品，體驗早年農村文化，怡然享受大自然及田園生活。