台中汽車停車月票無紙化 線上買享優惠

台中市交通局去年推出機車月票無紙化，明年元旦起，汽車月票也將無紙化，未來開單員僅需輸入車牌號碼，系統即可比對，提升行政效率；民眾可線上申請，享有95折優惠，單次購買3個月以上，還有9折優惠。

交通局表示，汽車停車月票每月平均約售出1.47萬張，線上月票約8800張、占60%，轉為無紙化後，可節省紙本月票與收據紙張成本，也可減少掛號郵寄費用每分約28元。

台中市汽機車位月票分為「指定路段汽車格」、「不指定路段汽車格」與「機車」3種，費用分別為600元、1200元、300元，每月有近3萬名車主使用；去年5月推行機車月票無紙化月票，汽車月票無紙化明年元旦正式上線。

交通局長葉昭甫表示，結合開單PDA車牌辨識即時傳輸系統，開單員僅需掃描車牌，即可透過系統比對，無需手工輸入，減少錯誤機率。

停管處表示，車主線上訂購月票付費後，車牌自動加入資料庫，電子收據將透過電子郵件自動寄給車主，無須再張貼或放在車輛明顯處，透過數位化科技，也可節省郵資、紙張採購及印刷費用，降低申訴案件，提升行政效率。

交通局表示，線上購票系統開放時間為每月1日至20日，可訂購「次月」起停車月票，路邊停車月票最多可預購6個月，開單路外場停車月票為3個月，線上購票可享折扣優惠。

交通局提醒，明年元旦起，配合月票全面無紙化作業，臨櫃購買當月月票的人，有效期間為自購買日「次日」起至當月月底為止。