公車司機荒 台中試辦小巴取代

各地鬧公車司機荒，台中市雖提高公車運價，督促業者調薪，仍難補足駕駛人數。議員建議，可參考台北、台南作法，以九人座巴士取代公車，駕駛不需大客車駕照，可補足人力問題。交通局長葉昭甫說，加薪只能穩住現有駕駛人數，將與業者研議，在末端或偏遠路線，以小巴取代，預計明年研擬試辦計畫。

台中市公車原有1600名駕駛，疫情後駕駛減少300人。國民黨議員李文傑說，公車駕駛短缺是全國性問題，人力不足導致班次減少、路線縮短，服務量能減少，對於依賴公車通勤的學生與市民很不方便。

李文傑說，交通局提高公車運價，並遊說業者加薪，但即使如此，也很難找到足夠人力，因為公車駕駛需要大客車駕照，加上各縣市搶公車駕駛，不然就是被遊覽車業者高薪挖走。

他建議，參考台北、台南、宜蘭作法，以九人座巴士取代，因為不需要大客車駕照，短期內可填補人力缺口，載客量較大的公車負責主要幹道，次要路線可調整長度、停靠站點，讓一般駕駛替代上路。

民進黨議員張芬郁表示，駕駛不足導致公車運量下滑，今年5月運量760.6萬人次，但放完暑假開學後，公車因駕駛不足縮減班次、路線，9月運量跌到656.2萬人次，減少104.4萬人次，大眾運輸運量培養不易，卻因為人為因素流失。

另外，議員表示，公車司機工時太長，動輒超過12小時，收入不成比例，台北、桃園、新竹市都直接替司機加薪，交通局調高運價，再督促業者加薪，是否真的落實到駕駛身上？應持續追蹤。

交通局表示，九人座巴士扣除駕駛，只能搭載8人，若人數多可開2輛車，對於搭乘人次較低的特定時段、路線，可發揮末端運輸功能。

葉昭甫說，加薪只能穩住現有駕駛，避免人力外流，短時間很難招聘足夠司機，將與客運業者討論合適路線推動，或以勞務委外方式委託租賃業者，評估後預計明年挑選路線試辦。