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環團會師反空汙 疾呼中火無煤7天

聯合報／ 記者余采瀅黃寅／台中報導
中部環團昨舉行反空汙抗暖化氣候集會，各黨派立委候選人到場響應，眾人共同推倒中火燃煤煙囪，象徵向第一碳排煤電廠說「不」。記者余采瀅／攝影
中部環團昨舉行反空汙抗暖化氣候集會，各黨派立委候選人到場響應，眾人共同推倒中火燃煤煙囪，象徵向第一碳排煤電廠說「不」。記者余采瀅／攝影

中部多個環保團體昨在台中大會師，訴求反空汙抗暖化，呼籲年底前無煤中火7天，掃除全球最髒電廠的中火汙名，更要求中火應盡快達成無煤目標。台中市環保局長陳宏益到場支持，希望中火可以持續減煤。

環團要求無煤中火7天，台電未正面回應但表示，依規畫，若兩階段燃氣機組上線，推動順利，台電2035年以前全部完成，屆時台中電廠燃煤機組除役轉為備用。

台灣健康空氣行動聯盟、彰化縣環保聯盟、南投縣環境保護協會等環團昨集結在台中市議會前廣場，逾百位民眾不畏寒風，高喊「無煤中火、還我健康呼吸權」口號，並請來反空汙竹山媽巨偶出巡，眾人大合唱「無煤平安夜」，包括立委江啟臣，立委候選人游顥羅廷瑋蔡壁如等人也到場響應。

台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃指出，中火已減煤4成，但仍是全世界最髒電廠，是台灣之恥；到年底前只剩7天可減煤，要求昨起中火無煤7天，搶救台灣國際形象，掃除全球最髒電廠的中火惡名。他說，燃煤對健康危害是pm2.5總死亡率的兩倍，希望加緊腳步，每年減煤幾百噸，2026年底前達成無煤中火。

國民黨立委江啟臣說，他在立院曾提出「減碳無煤家園推動法草案」，卻遭民進黨封殺，呼籲民眾用選票找回權利，顧呼吸與健康權；他會持續推動這個法案，期望明年可看到曙光。

蔡壁如說，如果時程來得及，她支持民間2026年中火無煤的訴求，並指出2025年有3部燃氣機組完工，屆時10部燃煤機組中，4部會除役，其中2部備用，2部在2026年底前拆除，2029年中火將實現無煤發電，不曉得民進黨政府為何要拖到2035年才無煤中火。

陳宏益表示，無煤城市訴求市府完全認同，會持續督促中火減煤減碳，也會整合中部各縣市意見，強力建議中央檢討和國際減碳目標背道而馳的2025能源配比，呼籲中央應與地方同一陣線，攜手早日汰換化石燃料。

他說，市府近年來推動兩個加嚴標準、兩個自治條例，包括對中火有第4次加嚴標準，對中鋼、中龍是第3次加嚴標準；中火每年持續減煤100萬噸以上，2027年有機會達成無煤中火目標。

中火 減碳 蔡壁如 江啟臣 游顥 羅廷瑋

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