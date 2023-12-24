中市觀旅局推搭「台灣好行」慶耶誕 城市瀰漫溫馨氛圍

今晚平安夜，台中各地舉辦耶誕活動，包含從台中火車站延伸至綠柳川的「耶誕嘉年華」，草悟道、麗寶樂園也有耶誕裝置藝術、活動等，中市觀旅局推薦民眾，可搭乘「台灣好行888路豐后線」、「台灣好行11路台中時尚城中城線」參加各場耶誕活動，享受耶誕溫馨時刻。

觀旅局長陳美秀表示，台中耶誕嘉年華已於12月15日登場，並展演至113年1月1日，旅客在台中舊火車站廣場就可看見16公尺高粉紅耶誕樹，搭配手拿台中名產太陽餅與冰淇淋的熊大及兔兔；此外，位於綠川河岸，布滿天使祝福、星空花火等藝術造景裝置，讓大家盡情拍美照。

民眾可延綠川走至民權路的民權繼光街口站，搭乘台灣好行至「台中醫院站」，即可到達柳川展區，在展演期間每日下午5時30分至9時30分，每半小時演出一次可愛又浪漫的水舞秀「珠寶盒劇場」，歡迎感受光影交織的夢幻世界。

此外，位於「台灣好行11路台中時尚城中城線」草悟道(市民廣場)站的草悟道綠廊，今年以「聖誕紅通通」為主題，打造饒富趣味的裝置藝術，包括日本插畫療癒萌犬、聖誕帽裡銀河流域、編織夢網、迷幻廣場，週週還有街頭藝人、馬戲表演、市集等，帶給旅客豐富多元耶誕體驗。

民眾也可以搭乘「台灣好行888路豐后線」至麗寶樂園站下車，麗寶樂園渡假區舉辦探索世界的POP A歡樂耶誕大遊行、Sky Dream 天空之夢摩天輪聖誕驚喜車廂等各式期間限定妝點，在12月16日至12月25日期間，只要戴紅色聖誕帽或聖誕扮裝面積達50%以上，就可享有探索世界或天空之夢摩天輪購票優惠。