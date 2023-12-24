影／打破歷年紀錄...南投千人焢窯 造出「逾2米高大窯」比成人還高

南投草屯種植水稻上千公頃，居全縣之冠，有「南投米倉」之稱，過去農家會在收成後的稻田裡「焢窯」，為讓民眾體驗農村活動，公所今辦理千人焢窯，現場300多座窯暖烘烘，甚至出現逾2米高的土窯，打破「天下第一大窯」歷年紀錄。

草屯鎮公所指出，「焢窯」是古早農村秋收後傳統回憶，農家會在收割後充滿稻香農田裡堆土窯、焢蕃薯，但隨科技進步，休閒型態轉變，過去農村娛樂式微，為讓民眾重溫兒時記憶，也讓孩童傳承體驗文化，26年前開始辦理焢窯活動。

陳府將軍廟旁的農田今天湧進大批民眾，不分大小通力合作造窯，公所表示，今年與縣府「南投花卉嘉年華」結合舉辦「草屯焢窯－花好遊」，並有「天下第一大窯」、「造型創意窯」等趣味賽，現場有300多座窯數，吸引約2000人參加。

而各組參賽民眾分工撿土塊、堆土窯或將蕃薯、玉米、雞蛋等食材包鋁箔紙，最後將食材丟入高溫土窯，民眾等待食物悶熟後開窯大啖美食，寒流則低溫不敵被柴火烤得炙熱的土窯，全場暖烘烘，評審也揭曉今年「天下第一大窯」得主。

「光窯體就達205公分，打破歷年紀錄！」今年「天下第一大窯」由高雄楊小姐團隊連霸，她說，他們是好幾個家庭組成，去年以180公分奪冠，今年再挑戰，由他丈夫堆窯，大家按其指令撿大小適宜的土塊，打團戰成功堆出破2米大窯。