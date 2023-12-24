中市汽車月票無紙化明年元旦上線 約2.5萬名車主受惠

中市交通局去年推出機車月票無紙化，明年元旦起汽車月票無紙化也上線，未來開單員僅需輸入車牌號碼，系統即可比對，機關也可節省郵資、月票收據紙張採購及印刷費用，提升行政效率；民眾可線上申請，除享有95折優惠外，單次購買3個月以上(含3個月)月票，更可享有9折優惠。

台中市汽機車位月票分為「指定路段汽車格」、「不指定路段汽車格」與「機車」，費用分別為6百元、1千2百元及3百元，每月共有近3萬名車主使用。

過去需掛實質「月票」於車輛明顯處，耗費大量紙張、郵資等資源，且由開單員「手動輸入」車牌號碼，偶有「誤輸」情事發生，去年五月推行「機車無紙化月票」，汽車無紙化也將於明年元旦正式上線。

交通局長葉昭甫表示，交通局努力「停車智慧化，生活更便利」，結合開單PDA車牌辨識即時傳輸系統，開單員僅需掃瞄車牌，即可透過系統比對，是否為月票車輛，無需手工輸入，減少車牌號碼錯誤機率。

停管處表示，車主線上訂購月票、完成付費後，車牌將自動加入月票資料庫，電子收據也由系統E-mail車主，方便車主保存，且無須再張貼或放置月票於車輛明顯處。透過數位化科技作業，機關也可節省郵資、月票收據紙張採購及印刷費用，並降低申訴案件，提升行政效率。

交通局表示，線上購票系統開放時間為每月1日至20日，民眾可訂購「次月」起停車月票，路邊停車月票最多可預購6個月，開單路外場停車月票則為3個月，無論汽、機車月票，線上購票除享有95折優惠外，單次購買3個月以上(含3個月)月票，更可享有9折優惠。

交通局提醒，明年1月1日起，配合月票全面無紙化作業，市民購買月票後，停管系統需上載於後端資料庫並傳輸至開單員的PDA，如果是臨櫃購買當月月票的人，請特別注意月票有效期間為自購買日「次日」起至當月月底為止。