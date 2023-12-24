台中綠川河畔浪漫點燈 山谷燈光節閃亮迎新年
交通部觀光署參山國家風景區管理處在谷關及梨山舉辦「2023山谷燈光節」，主打全台海拔最高的耶誕樹。另台中市政府也在綠、柳川及台中火車站裝置燈飾，閃耀迎接新年。
今天是平安夜，台中市各區日前都已點亮耶誕樹，夜晚中點點星光增添耶誕過節氣氛。參山處辦理「2023山谷燈光節」已邁入第3年，今年一路點燈至113年1月7日。
參山處告訴中央社記者，梨山賓館前兩棵全國海拔最高的耶誕樹，以及台灣觀光大使喔熊組長造型的「喔熊 OhBear」燈飾，再搭配上光環境串聯周邊場域、和在地原住民工藝師合作的「洄游」作品，讓夜間梨山更美麗。
台中市政府也為城市浪漫點燈，水利局透過新聞稿指出，除在柳川及台中火車站裝置燈飾外，在綠川興大段配合上游設置燈飾，搭配不同顏色冰條燈，附掛在河岸兩側欄杆上，有藍白燈、粉白燈、彩色燈及金色燈4個燈區，點點亮光映在綠川河面上，彷彿在森林中透出許多螢光，增添過節浪漫氛圍。
民進黨籍台中市議員謝家宜服務團隊結合18個社區，帶著精心打造的可樂列車、耶誕老公公及唱詩班巡迴社區，進行社區與社區的交換禮物，還有陸爸爸說演故事劇場的精湛演出。
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