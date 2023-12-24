自摔事故多 朝陽科大後山吉峰東路超速大執法

朝陽科技大學位於台中市霧峰區，因位置較偏遠，學生多騎機車通勤。台中市警局霧峰分局統計，朝陽科大後山吉峰東路段，今年9月迄今，發生13件機車騎士自摔受傷，肇事主因為超速，為防制危險駕車，將規畫移動式測速照相抓超速，明年1月22日起大執法，提醒用路人注意，除開罰外，還要違規記點。

警方說明，吉峰東路為通往朝陽科大第二宿舍區主要道路，沿途為山區急彎路段，為提醒用路人勿高速行駛，或者壓車等危險行為，沿途已設置多面「速限25」、「慢」等交通號誌，以及測速取締等標誌牌面。

警方統計，吉峰東路今年9月至今共發生13件機車自摔事故，騎士都受輕傷，主要肇因為駕駛人超速行駛，肇事者包含學生與周邊居民，警方除在周邊道路取締危險駕車、酒駕，並與環警監聯合稽查取締改裝噪音車。

霧峰警分局表示，為降低機車自摔事故，將在吉峰東路規畫移動式測速照相，遏止超速違規亂象，呼籲用路人行經該路段，務必減速慢行，注意路況，以保障行車安全。

警方表示，交通違規除罰款，還會記點，依道路交通管理處罰條例，駕駛人如有超速、違規轉彎及不依規定車道行駛等，違規記點1點；危險駕駛如蛇行、逼車、超速60公里以上，或闖紅燈、紅燈右轉等，違規記點3點。