治交通亂象 彰南路將增7左轉道

彰化縣很多省道重要路口沒有左轉車道，內側車道等候左轉車常堵住後方造成塞車，或發生車禍事故。交通部公路局彰化工務段近年積極設擴增式左轉專用道，今年針對彰水路6個路口設置，明年計畫在彰南路增設7處。

彰化縣花壇鄉台74甲線東外環與灣福路口下坡路段，2020年12月因拖吊車煞車失靈，連撞10多輛汽車，去年10月也發生水泥泵浦車疑因煞車失靈，撞死停等紅綠燈的機車騎士，引發各方檢討重要道路口的安全設施。

彰化工務段去年針對東外環6處路口，設置擴增式左轉專用道，包括東外環與灣福路口。彰化工務段長陳禎康說，在車流量大的道路，停等於路口等待的左轉車輛，後方直行車須變換車道，影響行車順暢度，變換車道也增加事故風險，設置擴增式左轉專用道，可改善路口問題。

近期台19線彰化市彰水路南下內側車道被畫上黃實線，用路人霧煞煞，質疑是「三寶專用道」。公路局表示，今年按計畫在彰水路重要路口設置擴增式左轉專用道，先預留左轉車道空間，才會在內側車道畫上黃實線。

民眾擔心設置擴增式左轉車道後，機車行駛空間被壓縮。陳禎康說，彰水路段設置左轉車道後，車道數、車速都維持原樣，原本彰水路就是雙向4線道，並沒有機車專用道，也會留下路肩寬度，兩車道均可行駛機車。

工務段表示，設置左轉車道後，會把分隔島的位置移置，號誌、路燈都會修正，估計每個路口花費近2百萬元；明年將在彰化市彰南路設置7處，改善彰南路交通亂象。