新冠疫後看中醫更多 馬光首度跨過濁水溪插旗彰化

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聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
「彰化馬光中醫診所」開幕為民眾做骨質密度檢測。圖／馬光醫療網提供
「彰化馬光中醫診所」開幕為民眾做骨質密度檢測。圖／馬光醫療網提供

中部地區向來是中醫的重鎮，來南部知名的馬光醫療網，首度跨越濁水溪，插旗中部，更因彰化馬光中醫院長許名鈞是彰化子弟，將馬光醫療網第20間院所選擇在彰化市，今天並舉行開幕，將馬光中醫獨有的CRM顧客關係管理部門及全預約制帶入彰化。

彰化縣衛生局長葉彥伯說，中部地區是台灣的中醫重鎮，中醫診所特別多，尤其在新冠肺炎期間，因清冠一號的療效佳，民眾對中醫的接受度變得較高；對於馬光醫療網在彰化開診所，葉彥伯表示，類似連鎖經營的中醫診所不少，可以降低成本，但對病患來說，更重要的是要有好醫師，才能提供更好的醫療服務。

馬光集團第20間院所「彰化馬光中醫診所」，院址設在彰化市的精華區中華路93號，院所裝潢風格與傳統中醫不同，不僅訴求寬敞明亮的候診空間，並以幾何風格打造，弧形分割的藍色磁磚、點綴牆面的垂簾及流線造型的座椅搭配，呈現出「氣」的流動。

馬光醫療網指出，彰化馬光中醫院長許名鈞是彰化子弟，在馬光醫療網服務多年後，希望將所學的醫療專長回饋鄉里，因此向馬光醫療網黃福祥執行長爭取，才促成馬光醫療網在台南以北第一家院所彰化馬光中醫診所的開幕。

馬光醫療網表示，入冬後有許多呼吸道傳染病活躍，有研究證實，中醫的清冠一號不只對COVID-19有效，對許多病毒、類流感疾病等也有效，因此近期中醫扮演著舉足輕重的角色，為了提供更好服務，馬光中醫將獨有的CRM顧客關係管理部門及全預約制帶入彰化。

院方表示，所謂的全預約制的看診體驗，患者僅需在看診前10分鐘提早報到，減少排隊等候的時間，更能有效安排，提高看診效率，讓彰化民眾感受到馬光的溫馨服務與醫療文化。

馬光醫療網首度跨越濁水溪，插旗中部，將第20間院所「彰化馬光中醫診所」設在彰化市的精華區中華路93號。記者劉明岩／攝影
馬光醫療網首度跨越濁水溪，插旗中部，將第20間院所「彰化馬光中醫診所」設在彰化市的精華區中華路93號。記者劉明岩／攝影
「彰化馬光中醫診所」院長許名均是彰化子弟。圖／馬光醫療網提供
「彰化馬光中醫診所」院長許名均是彰化子弟。圖／馬光醫療網提供
馬光醫療網首度跨越濁水溪，插旗中部，將第20間院所「彰化馬光中醫診所」設在彰化市的精華區中華路93號。記者劉明岩／攝影
馬光醫療網首度跨越濁水溪，插旗中部，將第20間院所「彰化馬光中醫診所」設在彰化市的精華區中華路93號。記者劉明岩／攝影
「彰化馬光中醫診所」櫃台人員為患者服務。圖／馬光醫療網提供
「彰化馬光中醫診所」櫃台人員為患者服務。圖／馬光醫療網提供

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