彰水路南下內側車道畫黃實線遭疑「三寶專用道」 公路局解釋原因

彰化縣很多省道重要路口，內側車道等候左轉時，常堵住後方來車造成塞車，或發生車禍事故，公路局彰化工務段近幾年積極設置擴增式左轉專用道改善，今年針對彰水路6個路口設置，明年計畫在彰南路增設7處。

彰化縣花壇鄉台74甲線東外環與灣福路口下坡路段，2020年12月間因一輛拖吊車煞車失靈，連撞10多輛汽車，造成1人受傷，去年10月也發生水泥泵浦車疑因煞失靈，撞死停等紅綠燈的機車騎士，各方因此檢討重要道路口的安全設施。

公路局彰化工務段去年即針對東外環6處路口設置擴增式左轉專用道，包括東外環與灣福路口。彰化工務段段長陳禎康說，在車流量大的道路，左轉車停等於路口等待左轉時，後方直行車須變換車道，影響行車順暢度，並且變換車道也增加風險事故，因此設置擴增式左轉專用道，並將車道對齊拉直改善。

最近，台19線彰化市彰水路南下內側車道被畫上黃實線，讓用路人霧煞煞，有人在網路上質疑是「三寶專用道」，甚至說是「帝王專用道」。其實，這是公路局今年按計畫在彰水路重要路口，設置擴增式左轉專用道，為重鋪道路重劃標線，先預留左轉車道空間，才會在內側車道畫上黃實線，引起民眾誤解。

另有民眾關心設置擴增式左轉車道後，機車行駛空間將被壓縮，陳禎康說，彰水路段設置左轉車道後，車道數、車速都維持原樣，原本彰水路就是雙向4線道，並沒有機車專用道，也會留下路肩寬度，兩車道均可行駛機車，增加機車行駛空間。

設置左轉車道後，也會把分隔島的位置移置，號誌、路燈都會跟著改變，估計設置擴增式左轉專用道，每個路口需要近兩百萬元。陳禎康說，公路局雖然經費有限，明年仍將在彰化市彰南路設置7處擴增式左轉專用道，改善目前彰南路的交通亂象。