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彰化員林市長就職五周年 宣布明年元宵喚醒沉睡12年巨龍

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
員林市長游振雄夫妻感情很好，今天一起出席市長就職五周年活動。記者簡慧珍／攝影
員林市長游振雄夫妻感情很好，今天一起出席市長就職五周年活動。記者簡慧珍／攝影

彰化縣員林市公所今天舉辦市長游振雄就職五周年，及第三屆市政顧問團成立大會，游振雄以「幸福員林，智慧城市」為主軸報告施政成果，並宣布積極規畫惠來、民生、黎明、東和、源潭等社區活動中心，明年員林燈會和元宵節活動，將重新點亮12年前台灣燈會主燈「龍翔霞蔚」，重現2012台灣燈會在彰化的光彩。

游振雄聘請各領域專家學者及熱心公益社會賢達100人，擔任第三屆市政顧問，由建大工業總裁楊銀明擔任團長，麗明營造董事長吳春山、員榮醫療體系總院長張克士、代書楊秀霞擔任副團長，將與市公所攜手打造讓市民有感的顧老護幼、樂居生活。

市公所在皇潮鼎宴婚宴會館舉辦市長就職五周年，游振雄說明社福政策、重大建設、觀光發展等成果，包括一里一社區活動中心、員林市衛生所暨長照社福大樓新建工程、龍燈公園滯洪池啟用、智慧停車再升級、規畫生命禮儀廳、幸福巴士免費搭乘、幸福卡優惠加碼等軟硬體建設。

游振雄說，去年起加碼新生兒營養補助，今年重陽禮金翻倍，目前正在規畫辦理全市市民意外保險、規畫興建惠來等社區活動中心、爭取藤山生態園區經費，2024員林燈會暨元宵節活動2月8日至3月3日，主會場移到員林龍燈公園，將喚醒沈睡12年的巨龍，重現2012台灣燈會在彰化的主燈「龍翔霞蔚」輝煌光彩。

台灣燈會 員林 游振雄

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