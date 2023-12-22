「台中好聖誕」嗨翻 1003耶誕老人平安夜草悟道報佳音

台中市政府民政局舉辦的「2023台中好聖誕-穌哥歡樂派」明天起將在西區草悟道旁市民廣場熱鬧登場，今年以美式歡樂派對為主題，平安夜集結1003名耶誕老公公齊唱詩歌報佳音。

民政局長吳世瑋指出，「台中好聖誕」今年邁入第4屆，今年活動主題是「穌哥歡樂派」，為耶誕節壽星「耶穌」舉辦生日派對，活動主視覺邀請台灣插畫家林志恆設計，運用獨特四原色創作出逗趣角色「鬍子大叔」，結合「耶穌」形象，打造強烈、活潑的視覺風格，一起嗨翻耶誕佳節。

吳世瑋說明，今年活動主燈以「歡樂」及「耶誕祝福」為重點，運用禮物盒堆疊打造耶誕樹裝置藝術，結合活動聯名插畫角色「鬍子大叔」及「耶穌」，營造美式歡樂派對氛圍。另裝置藝術融合虛擬實境，四面禮物盒中藏有四種情境式祝福，呈現不同歡樂意象，手機掃碼禮物盒上的QR code，登入後便可聆聽耶誕歌曲。

耶誕市集12月23、24日上午11點至晚上9點，在市民廣場兩側(公益路側及中興街側)，近70個攤位的耶誕市集，集結文創美食、親子遊戲站各式攤位，下午草皮運動會，讓大家可以逛市集、吃美食、體驗各式戶外活動。

12月23日下午5點至晚上9點平安戶外音樂晚會，邀請王宏恩、典躍舞團、黑門音樂 X Flawless Music、旌旗音樂、天主教台中區帶來演出。

24日晚上6點30分至8點30分，除安排众擊坊、VIBER氣氛人及芊妙等人氣表演節目，晚會活動壓軸1003名耶誕老人，帶領大家同唱耶誕詩歌，為台中市祈福、報佳音。

「台中好聖誕」12月17日至24日結合台中捷運公司，於文華高中站、高鐵站、文心崇德站、文心中清站、市政府站、水安宮站、豐樂公園站、四維國小站、文心森林公園站，共9個捷運站點，進行29場站內快閃活動，並在特定時段車廂內進行「尋找藍鬍子大叔」，帶給乘車旅客驚喜。