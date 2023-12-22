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彰化縣議員吳韋達今遞補上任 接連質詢交通、環保議題

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣議員吳韋達去年爭取連任以八票之差成為「落選頭」，同選區林茂明當選無效二審成立喪失議員資格，由吳韋達遞補，今天上午舉行宣誓就職。記者林敬家／攝影
彰化縣議員吳韋達去年爭取連任以八票之差成為「落選頭」，同選區林茂明當選無效二審成立喪失議員資格，由吳韋達遞補，今天上午舉行宣誓就職。記者林敬家／攝影

彰化縣議員吳韋達去年爭取連任以八票之差成為「落選頭」，同選區林茂明當選無效二審成立喪失議員資格，由吳韋達遞補，今天上午舉行宣誓就職。吳韋達曾任時代力量副秘書長，今年九月宣布退黨，他說，現在沒想加入任何政黨，當初是時代力量唯一一席，現在無黨一人運作也沒有太大改變。

彰化縣議會臨時會今天閉會，吳韋達在宣誓就職之後，接連質詢關於交通事故碰撞構圖的權責問題，要求縣府交通處一個月內提出彰化區五大肇事路段的碰撞構圖資料，作為決交通問題的研究依據；也針對彰濱工業區晶鼎焚化爐對鄉親危害提出意見。

吳韋達說，議員空窗這一年因有遞補的心理準備，雖有工作但以接案協助工廠做智慧化系統，發現產業景氣很不好；他也協助能源推廣，他指出，這幾年縣府對於離岸風電發展不是很積極，也影響國內外廠商進駐彰化的量能。

吳韋達頂著荷蘭的理科博士參選，高學歷專業形象在首次參選就高票當選，議會質詢率高、少跑紅白帖的形象，有許多中間、年輕選民支持者，這次回歸縣議會發現多了不少年輕輕議員，他指出，不怕被比較，大家專長各有不同，關注的議題也有差異，他不會辜負選民的期待。

吳韋達去年爭取連任選得辛苦，以8票之差成為「落選頭」；同選區的無黨籍縣議員林茂明，以每票500元不等現金向選民賄選，一審判決林茂明當選無效成立，二審維持原判，林茂明失去議員資格，由吳韋達遞補。

吳韋達 議員

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